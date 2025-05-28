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把握最後3天！房屋稅2.0遷戶籍、繳納大限 只到6月2日

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
房屋稅2.0新制上路，許多人還不清楚要將戶籍遷入，才能適用自住優惠稅率，可要把握期限前更改以免錯失省稅時機。示意圖。（聯合報系資料照片）
房屋稅2.0新制上路，許多人還不清楚要將戶籍遷入，才能適用自住優惠稅率，可要把握期限前更改以免錯失省稅時機。示意圖。（聯合報系資料照片）

財政部賦稅署28日提醒，房屋稅2.0新制雖自去年7月1日正式上路，但適用自住房屋與出租房屋的新課稅規則，今年5月1日才首次實際開徵，為配合戶籍登記與出租認定等新規定，原訂3月24日截止的申報期限，已延長至6月2日，距離戶籍登記截止僅剩3天，呼籲納稅人務必盡速向房屋所在地稅捐稽徵機關辦理，避免錯失1%或1.2%的自用優惠稅率。

賦稅署副署長陳慧綺指出，今年度的自住或出租房屋案件，若經核准後發現稅額認定錯誤，稽徵機關將重新核發稅單並延長繳納期限；已繳納者，稅額多繳部分也會主動退還，若民眾申請更正並經查證確實課稅有誤，也將比照處理。

陳慧綺提醒，今年房屋稅的繳納截止日同樣為6月2日，若未於期限內完成繳納，依法每逾3日將加徵1%滯納金，最高可加至10%；逾期超過30日仍未繳納者，將依法移送強制執行。如繳款書遺失或尚未收到，也應盡速向稽徵機關申請補發，以免影響繳稅權益。

針對近期地方政府誤將自住房屋附屬停車位課以2%非自用稅率的情況，陳慧綺說明，依據財政部1985年函釋，若停車位為公共設施或用途與主建物一致，應比照主建物適用自用稅率，台北市已針對約5萬多件重新核發正確稅單，新北市則有約9,000多件也進行更正，均會同步展延繳納期限或啟動退稅程序。

而外界關心的「單獨登記車位是否算第二戶」問題，陳慧綺強調，車位並不具住宅性質，不會列入全國持有戶數計算，不會影響納稅人適用單一自住房屋優惠稅率的資格。

陳慧綺也提醒，納稅人若符合「全國僅持有一戶」條件，但若該戶為高價住宅，仍無法適用1%的自用住宅優惠稅率，因房屋稅2.0新制對房屋現值仍設有限額門檻，請納稅人留意自身適用條件。

財政部 房屋稅 房子

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