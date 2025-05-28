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房屋稅2.0新制...雲林3.6萬戶稅率增 已有3千戶急遷戶籍

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
房屋稅2.0新制今年首度開徵，雲林縣約10萬多戶稅率有增減，其中3.6萬戶稅率調高，稅額收入估增加1.24億元。記者陳雅玲／攝影
房屋稅2.0新制今年首度開徵，雲林縣約10萬多戶稅率有增減，其中3.6萬戶稅率調高，稅額收入估增加1.24億元。記者陳雅玲／攝影

房屋稅2.0新制今年首度開徵，非自住稅率最高可達4.8％，雲林縣議員李明哲接獲民眾陳情房屋稅暴增，今在議會質詢時關切全縣受影響戶數。稅務局長李俊興表示，雲林縣約10萬多戶稅率有增減，其中3.6萬戶調高，稅額收入估增加1.24億元，提醒民眾6月2日前完成戶籍登記，可免調高稅率。

新制房屋稅自住稅率調降至最低1％，非自住稅率最高可達4.8％，李明哲表示，4月底至今已接獲許多民眾陳情房屋稅暴增，外漂鄉親因繼承老家、農舍，也受影響，形同變相懲罰單身，要求稅務局向中央反映。

李俊興表示，4月底已寄出房屋稅繳款通知，雲林縣有15萬4000多戶被課稅，有6萬5469戶屬自住房屋，稅率從1.2%降為1%，稅額減少4605萬元；非自住房屋稅率調高有3萬6079戶，稅額增加1億6808萬元。

他指出，全縣因房屋稅2.0稅率有增減戶數逾10萬戶，預估稅收將增加1億2400萬元，但財政部已將戶籍登記及申報期限展延至6月2日，只要在此之前辦理戶籍遷入，將不受影響，雲林縣5月至今已有3千多戶完成戶籍登記。

雲林 房屋 戶籍

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