租屋族報稅前必讀！最高可扣18萬元 合租這樣申報

為減輕租屋族負擔，財政部自2024年起開放無自有住宅者申報「房屋租金支出特別扣除額」，每戶每年最高可扣除18萬元。台北國稅局補充，即使是多人合租同一處房屋，只要各自能舉證實際負擔的租金金額，也可分別申報扣除，讓更多租屋民眾享有實質稅賦減免。

台北國稅局表示，房屋租金支出原本僅能搭配列舉扣除申報，修法後已納入特別扣除項目，意即選擇標準扣除額的納稅義務人也可適用，同時，將扣除上限從原本的12萬元提高至18萬元。

不過，國稅局提醒，房屋租金支出特別扣除額仍有排富限制，若納稅人適用20%以上所得稅率、股利按28%稅率分開課稅，或基本所得額超過750萬元者，則無法適用此扣除額。

另外，財政部也考量到部分納稅人名下雖有房屋，但仍有實際租屋需求，例如自宅受損、僅持分繼承共有房屋、為就業就學需異地租屋等五種特殊情況，若符合條件並檢附證明，仍可視為「無自有住宅」辦理申報。

舉例來說，雖然媽媽小惠在北市擁有一屋，但其子女阿明、小花因就讀新竹與台中大學，各自租屋全年支出12萬元與9.6萬元，在全家僅有一屋情況下，可合併申報最高18萬元的租金扣除額。

至於多人合租該誰適用？國稅局解釋，只要申報人能提出租賃契約、房租付款證明，並辦妥戶籍登記或出具自住切結書，就能依實際租金負擔比例分別申報扣除，切勿以為僅限單一人適用。