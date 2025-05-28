暫停營業 仍須辦結算申報

營利事業即使經核准暫停營業，也不能忽略報稅義務。財政部台北國稅局提醒，依《所得稅法》第71條及相關函釋規定，即便暫停營業，仍須依規定期限完成營利事業所得稅結算申報，若未如期辦理，且經稽徵機關核定有應納稅額，將面臨加徵滯報金或怠報金的處罰。

國稅局進一步說明，若營利事業未於期限內辦理申報，經稽徵機關通知補報，並於通知日起15日內補辦，如經核定有稅額，將依《所得稅法》第108條處以10%滯報金，最高不得超過3萬元，最低為1,500元；但若逾期仍未補報，或根本未補報，將按核定稅額加徵20%的怠報金，最高為9萬元，最低為4,500元。

國稅局強調，暫停營業並不代表可免除報稅責任，提醒營利事業若於2024年度中有暫停營業，仍應依限於今年結算申報期限內完成申報，以避免因疏忽導致被罰滯報金或怠報金。