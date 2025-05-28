地價稅自住優惠 僅限一處
房屋稅與地價稅雖都設有自用住宅優惠稅率，但認定標準完全不同，房屋稅採「三戶內」原則，指本人、配偶及未成年子女在全國合計不超過三戶的自住房屋可申請優惠稅率。
而地價稅則原則上僅限「一處」土地，僅有特定例外情況才能多處適用，且須符合面積限制。
屏東縣財稅局舉例，若夫妻名下在不同縣市分別持有兩戶住宅，若皆供自住且符合資格，即可申請較低的自住房稅率，今年申請期限已延長至6月2日截止，民眾若尚未申請，務必把握時間辦理。
至於地價稅自用住宅用地稅率，則規定更為嚴格。財稅局說明，原則上，每一個家庭單位，也就是土地所有權人與其配偶及未成年受扶養親屬，僅能選擇一處土地申報適用，並須供實際自住使用，如果另有土地是供成年直系親屬（如已成年子女）設籍且實際居住，則該筆土地也可例外適用優惠稅率。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言