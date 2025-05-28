代辦留學佣金 須繳營業稅

許多留學代辦中心會協助國內學生申請國外學校，並從中獲得國外學校支付的佣金收入。財政部台北國稅局提醒，這類佣金並不符合「與外銷有關之勞務」的認定，不能適用營業稅零稅率規定，業者應依法開立應稅統一發票並申報繳稅，否則恐面臨補稅與罰款風險。

根據《加值型及非加值型營業稅法》第7條第2款規定，只有與外銷貨物或勞務有直接關聯的服務，才能適用營業稅零稅率。台北國稅局說明，留學代辦中心的服務對象其實是國內的學生，而非國外學校，即使佣金由國外機構支付，也不能認定這筆收入與外銷勞務有關。

舉例來說，甲公司協助台灣學生小美申請美國J校的留學申請，小美完成註冊並繳交學費後，美國J校支付甲公司1萬元新台幣作為佣金，雖然佣金來自國外，但甲公司實際上是在國內提供代辦申請的服務，這筆收入性質屬於國內提供勞務取得的對價，因此應開立應稅二聯式統一發票，並依法報繳營業稅。

目前仍有部分業者誤認「只要收入來自國外就算外銷」，導致錯誤申報為零稅率收入。國稅局提醒，實際上，是否可適用零稅率的重點在於服務是否直接涉及外銷，而非金流的來源地。若錯誤申報為零稅率，不僅將導致稅額低報，也可能因此遭到補稅、裁罰。

國稅局也說明，若業者在未遭檢舉或未被國稅機關查核前，自行補報並補繳所漏稅款者，可依據《稅捐稽徵法》，僅需加計利息、可免除處罰。營業人應確實掌握營業稅相關規定，誠實開立發票與申報稅款，如對稅務規定有疑問，可洽詢所轄稅捐稽徵機關或撥打免費的稅務諮詢專線，避免因誤解法令導致不必要的損失。