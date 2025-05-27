從房租到幼兒扣除報稅有新規！勤業眾信教你四招守錢包

今年五月報稅季適逢國際局勢變化，面對美國發動「對等關稅」政策，不少企業受到波及，連帶也影響到民眾的工作穩定與所得狀況。為了因應外部衝擊並減輕納稅人壓力，財政部已公告延長今年報稅與繳納期限至6月30日，並同步調整多項稅制規定，以回應居住正義與育兒負擔等民生訴求。

勤業眾信私人暨家族企業稅務服務負責人王瑞鴻提醒，今年度綜合所得稅有四項重大變革，包括：一、每人基本生活費提升至21萬元；二、薪資特別扣除額提高為21.8萬元；三、幼兒學前特別扣除額大幅放寬適用對象並取消排富；四、房屋租金改列為特別扣除項目，適用戶數可望大幅增加。

首先，學前特別扣除額的調整為許多年輕家庭帶來實質減稅，過往僅5歲以下子女適用、每人扣除12萬元，今年起放寬至6歲，第1名子女扣除15萬元，第2名以上每人扣除22.5萬元，並取消所得排富門檻，不論收入高低皆可申報，顯示政府希望藉此鼓勵生育。

房屋租金的扣除方式也有所改變，過去列舉扣除額為12萬元，且與購屋利息扣除互斥，使用者有限；今年改列為特別扣除額、金額上限提高為18萬元，並新增條件規範，例如排除自有房屋戶、排富門檻等，將有助租屋族群擴大受惠面。

舉例來說，若夫妻年薪合計180萬元、扶養兩名6歲以下子女並租屋自住，新制下選擇標準扣除額與可適用的特別扣除額，應納稅額可從3萬多元降至不足8千元，減稅效果顯著。

此外，稅率級距與各項免稅額、扣除額也依物價調整而全面上修。例如，個人免稅額由9萬2,000元提高至9萬7,000元，70歲以上者則為14萬5,500元；標準扣除額單身者為13萬1,000元，有配偶者為26萬2,000元；所得級距也略微調整，5%稅率級距上限由56萬元調高至59萬元，反映實質購買力變化。

還有「所得基本稅額條例」的免稅額，睽違多年首次調高，由670萬元提升至750萬元，對有海外所得、高額保險給付或股票處分收入的民眾而言，有明顯影響。王瑞鴻也提醒，近期因避險需求而湧入黃金市場的民眾，若透過黃金存摺、買賣實體金飾、或投資黃金基金，其稅負計算方式各有不同，應充分了解避免申報錯誤。

在國際經濟環境不確定的情況下，財政部也開放更有彈性的繳稅方式。若因被減薪、資遣、減工時等因素無法一次繳清稅金，民眾可於期限內申請「免加計利息的延期或分期繳納」，延期最長1年、分期最多36期，不受應繳金額限制，這對受美國關稅政策影響的上班族與小商家來說，是減輕壓力的重要工具。

王瑞鴻呼籲，面對變動的國際環境與複雜的稅制變革，民眾應及早備妥資料，並妥善規劃財務與繳納方式，才能在兼顧義務與生活的情況下，度過這個不平靜的報稅季。