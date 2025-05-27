裕隆：希望調降貨物稅而非關稅 讓國產車廠保有競爭利基

面對調降關稅或是貨物稅的呼聲，車輛公會理事長、裕隆副總李建輝今日表示，由於貨物稅本就類似奢侈稅的概念，美國對台灣的要求中，這也是強調移除非關稅貿易障礙，因此業者都希望，從貨物稅著手調降，關稅方面則不要調整，讓國產車六大主要汽車廠保有競爭的利基。

裕隆總經理許國興則表示，調整關稅的影響太大，若是調整關稅，根據統計，汽車上下游企業共有2500家會受影響，影響從業人員與眷屬大約有30萬人，對產業來說是很大的影響。

裕隆今舉行股東會，李建輝、許國興是在受訪時做出以上表示。

但汽車關稅調降的可能性仍存在，因此市場觀望氣氛濃厚，買氣受到影響。李建輝表示，4月的整體市場銷售減少了10~12%，來店賞車的人數也下降，但也會有更多人願意花時間了解新產品，會趁機舉辦電動車活動。

許國興也說，台灣跟美國還沒有就關稅談出一個結果，關稅問題就還會一直耽擱，汽車買氣明顯受到影響，業者只能努力銷售。