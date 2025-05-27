發給員工退休金 應先由專戶支付

財政部台北國稅局表示，營利事業已依規定提撥勞工退休準備金，日後支付勞工退休金或資遣費，應儘先由勞工退休準備金專戶支付，不足之數，才能以費用列支。

為保障勞工退休金權益，雇主應依勞基法規定，在舊制年資勞工每月薪資總額2％至15％範圍內，依照月提撥勞工退休準備金，專戶存儲。但該怎麼動用這筆錢，又該如何列帳，成為企業常會弄錯的最大問題。

台北國稅局進一步說明，依所得稅法規定，適用勞基法之營利事業，依勞基法提撥之勞工退休準備金，或依勞工退休金條例提繳之勞工退休金或年金保險費，每年度得在不超過當年度已付薪資總額15%限度內，以費用列支。

若營利事業已依前開規定提撥勞工退休準備金者，以後職工退休或資遣，依規定發給退休金或資遣費時，應先由勞工退休準備金項下支付；不足支付時，始得以當年度費用列支。