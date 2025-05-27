端午節出勤 加發一日工資

端午節將至，台北市勞動局表示，端午節為國定假日，勞工當天若有出勤，不論實際工時為何，雇主皆須加發一日工資，呼籲雇主依法給假、給薪。

台北市勞動局指出，《勞動基準法》規定，端午節為國定假日，勞工當天出勤，不論實際工時為何，雇主皆須加發一日工資。

若出勤超過八小時，第九至十小時起須加給一又三分之一倍、第11至12小時另再加給一又三分之二倍工資，並納入每月46小時加班上限。這項規定同樣適用於時薪制勞工。

今年端午節適逢周六，若該日為勞工的休息日或例假，雇主應安排補假一天（例如：端午節改於6月3日補假），補假日也視為國定假日。勞工如於補假日出勤（例如在6月3日出勤），雇主應比照國定假日計薪，給予加倍工資。