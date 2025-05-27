檢舉網路賣家逃稅 要實證

各類網路拍賣平台或社群媒體已成大眾熱中購物消費的管道之一，財政部南區國稅局提醒，民眾若要檢舉網路賣家逃漏稅，應提供具體事證，若僅以網站顯示的交易評價數、售出數量為證，國稅局恐不會受理。

南區國稅局表示，稅局時常接獲民眾以拍賣網站顯示的交易評價數或已售出數量，來檢舉賣家逃漏稅，但這類檢舉案件，如未補提可供調查的具體事證，國稅局不會啟動調查。

國稅局表示，交易評價及商品已售出數量等網頁資訊，大多是商家為增加買氣，自行衝高評價數或廣告行銷等經營手法，無法認定有完成交易事實，且這類評價及已售出數量，財政部認定為網路、報章雜誌等一般民眾皆可取得的公開資訊，國稅局接獲這類檢舉案件，會依規定通知檢舉人限期補正具體違章事實及證據，如逾期未提供，國稅局可結案。

國稅局提醒，檢舉網路賣家逃漏稅時，須提供交易網路平台名稱、網址、賣家帳號、交易日期、品名、數量、金額及付款證明等文件，國稅局才會啟動調查。