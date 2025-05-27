2025報稅／家庭報稅藏細節 常見錯誤有這些 小心別踩雷

報稅季節到，不少家庭都在思考該如何報稅才會最節稅。國稅局根據往年納稅義務人申報情形，歸納出家庭下列常見的錯誤情況，以避免遭挨罰補稅。

財政部提醒，家庭報稅最常見的錯誤，就是與配偶分開申報綜合所得稅。

官員解釋，依照所得稅法規定，納稅義務人可針對本人或配偶的薪資所得或各類所得分開計算稅額，由納稅義務人合併填報於同一張申報書內申報繳稅。但納稅義務人卻常誤認為所得可分別申報，填報二張申報書，導致違反規定，稽徵機關將依據財政部財政資訊中心產出之資料查核，如有短漏稅款者，會依法補稅並處罰。

第二種常犯錯誤，就是不符規定可各自申報之分居者卻分別單獨申報，又未載明配偶姓名及身分證統一編號。財政部指出，若不符合法院聲請宣告採分別財產制、不繼續共同生活達六個月以上、取得通常保護令等條件但無法合併申報之分居者，應於結算申報書內載明配偶姓名、身分證統一編號，並於申報書勾選，屆時國稅局會將分別單獨申報之資料合併計稅，除了發現另有短漏報所得應處罰外，因合併課稅產生之應補稅款，不用處罰，但如未依規定載明配偶姓名及身分證統一編號，合併課稅產生之應補稅款，除補稅外還要處罰。

在扶養親屬部分，常見錯誤包括納稅義務人辦理綜合所得稅結算申報時，列報扶養親屬免稅額，卻經常疏忽漏報該扶養親屬之所得；列報所得年度開始前已死亡親屬之免稅額，若遭稽徵機關將資料勾稽，查獲有短漏報情形，除補稅還要處罰。

在子女部分，納稅義務人將有所得的未成年子女單獨辦理申報也是常見錯誤，依照規定，未成年子女有所得均應由納稅義務人申報課稅，納稅義務人如將未成年子女所得單獨申報，稽徵機關除依法合併歸戶課徵外，如有應補稅款者，除補稅外還要處罰。

納稅義務人申報扶養子女，限未成年或已成年而因在校就學（須具正式學籍）、身心障礙或無謀生能力，受納稅義務人扶養者，須檢附在學證明或醫師證明或其他適當證明文件。納稅義務人常誤以為子女無所得或無工作即可列報扶養，類此案件經稽徵機關查核剔除扶養，追減免稅額並補徵稅額。