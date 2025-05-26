跨國企業迎報稅 勤業眾信提醒移轉訂價須因應匯率風險

受到近期匯率急劇波動影響，又目前正值年度營利事業所得稅結算申報期間，勤業眾信聯合會計師事務所稅務服務部資深會計師林淑怡提醒，達一定門檻之企業依法令規定需申報關係企業交易，以及備妥移轉訂價三層文據，若因匯率換算而達提交門檻標準者，企業亦須準備相關資料備查之。

匯率近期急劇波動，不僅影響跨國企業進出口商品的價格競爭力，還會對集團利潤造成很大影響。實務上，企業常常要面臨未知的市場因素，像是匯率與原物料價格的大幅波動，導致企業因為匯率的大幅波動，造成跨境的關係企業間交易政策產生利潤異常的情況，如何在2025年度因應此變化，進行滾動式的移轉訂價調整，將是集團企業必須面臨的課題。

林淑怡解釋，所謂「移轉訂價三層文據門檻標準」，也就是移轉訂價報告，企業當年度營收超過3億元，境內外關係人交易超過2億元者；集團主檔報告，企業年度營收達30億元，且跨境受控交易金額達15億元者；國別報告，企業為集團最終母公司，且前一年度合併營收達270億元。綜上判斷，亦須配合依現行財政部所公布之相關移轉訂價相關法令評估。勤業眾信稅務服務部協理陳欣旋提醒，集團企業跨境中多有外幣交付之情況，應於報稅期間將至前，再次精算編制門檻達標金額，以免造成核算錯誤，延誤申報期限。

外幣匯率波動若影響收付匯損益結果，台商企業依交易性質需承擔匯兌風險者，則應在關係人交易合約及移轉訂價報告中補充說明。另外，針對進行可比較對象搜尋時，亦應考量匯率影響。若是業外投資所造成之匯兌損益，應詳細分析說明盈虧原因，如因環境、國際局勢等不可抗力的特殊因素造成，也需在移轉訂價報告中詳加說明或分析可能之影響。

林淑怡提醒說明，若集團企業受匯率波動，影響集團管理整體移轉訂價政策時，可評估是否申請一次性移轉訂價調整，得於會計年度結算前進行一次性調整，讓企業因不可抗力之市場或環境影響，可以在當年度反映交易經濟實質，確保集團利潤符合常規並負擔合理稅負。

集團企業為了能夠隨時掌控各子公司的訂價狀況的稅務風險，在此變動的環境下，透過人力方式已難全然了解集團財務與稅務風險狀況，若能透過數位科技系統管控的工具，不僅能夠降低未來匯率變動帶來的風險，同時利用稅務管理工具也能隨時掌控集團內因為環境的變動引發的稅務風險能夠及時因應與調整。

跨國集團為因應複雜的經濟環境，除了時常關注各國法令變化與國際趨勢走向帶來的影響外，對於原先既定的法令遵循規定也不能輕忽，針對集團各地法令規範應定期滾動式評估，再加上數位管理工具的運用，可同時監管風險避免不合規情況產生。若需進行一次性調整價格，也應提早準備，並依財政部相關公告規定備妥相關憑證，以符合常規交易原則。