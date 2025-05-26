收稅單吃不消？ 多屋族這樣做年省5萬起跳

Speedo速．包租代管表示，新制房屋稅開徵，多屋族收到稅單普遍「很痛」，最佳省稅妙方，就是加入社會住宅包租代管行列，或將房屋出租給領有租金補助租客成為公益出租人， 如此可享1.2%低稅率，年省房屋稅5萬起跳。

新制房屋稅2.0版，也就是俗稱的囤房稅，以全國總歸戶及在戶設籍，統整家庭內擁有多屋為課稅基準，若多屋又非自用，今年直轄市房屋稅的稅率至少3.2%起跳，尤其是稅基最高的新成屋，今年的房屋稅幾乎都是萬元起跳。

Speedo速．包租代管八德店店長林泓明表示，假設新成屋的房屋現值為150萬元，若為自住，稅率以1.2%計算，房屋稅僅需繳納1.8萬元，但若以非自住4.8%計算，房屋稅就高達7.2萬元。

他表示，這樣相差4倍的高額房屋稅，讓許多擁有空置房屋的屋主大感吃不消，因此近日許多屋主選擇主動加入社會住宅包租代管的行列，或是將房屋出租給有領300億租金補助的租客成為公益出租人，以享有相關稅賦優惠。

而如果是自住或加入社會住宅包租代管的行列，或是將房屋出租給有領300億租金補助的租客成為公益出租人，稅率就仍以1.2%計算，房屋稅僅需繳納1.8萬元，兩者稅金相差高達5.4萬元。

林泓明表示，這樣相差四倍的高額房屋稅，讓許多擁有空置房屋的屋主，近日紛紛選擇主動加入社會住宅包租代管的行列，或是將房屋出租給有領300億租金補助的租客成為公益出租人，以享有相關稅賦優惠。

林泓明表示，政府為原訂今年房屋稅自住房屋設籍至3月24日止，財政部考量房屋稅2.0第一年實施，日前宣布延長自住房屋設籍期限至今年6月2日止，尚未申辦自住房屋設籍的民眾盡速申辦。

另在每年5月申報的綜所稅，加入社宅或是成為公益出租人也享有優惠，主要是享有每月最高1.5萬的免稅額，每年每稅額達18萬。

依內政部不動產資訊平台案例計算，以112年申報111年所得為例，假設屋主所得稅率為20%，每月租金1.6萬，扣除免稅額1.5萬，每月租賃所得報稅金額為1,000元，社宅房東再予扣除60%必要費用(公益出租人為43%)，該屋如果是加入社宅房東當年的綜所稅僅為960元（公益出租人為1,368元）。

但同樣條件下若為一般出租人，沒有免稅額的優惠，則屋主當年的綜所稅需繳納金額為21,888元，相差甚大。

林泓明說，以內政部國土管理署「300 億元中央擴大租金補貼專案計畫」資料顯示，桃園市中壢區租金75分位的每月租金為16,400元，扣除每月的15,000元免稅額，每月要申報的金額僅為1,400元，而50分位的每月租金為13,500元，租金低於免稅額也不會有租賃所得的收入。