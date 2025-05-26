房屋優稅申請 倒數一周
房屋稅差別稅率（囤房稅）2.0新制去年7月起上路，今年首度開徵，財政部放寬「自住戶籍登記」及「出租房屋申報」期限至6月2日，僅剩一周，地方稅務局提醒民眾把握最後期限，以免錯失相關優惠。
新竹縣稅務局表示，自住房屋須無出租、無營業，供本人、配偶或直系親屬實際居住使用，本人、配偶及未成年子女全國合計三戶內，並完成戶籍登記，期限原本只到今年3月下旬，但考量戶籍新制上路，財政部延長期限，只要在6月2日前向稅務局申請，仍可適用較低稅率。
稅務局提醒，民眾收到稅單後，務必留意稅率欄位，如果符合自住要件，但沒有辦理戶籍登記，不是依照自住稅率1.2％或1％課徵者，就可以考慮是否將本人或配偶、直系親屬戶籍遷入，以適用較低稅率。
桃園市地方稅務局提醒房東，只要申報租金達到一定標準的住家用房屋、個人租賃住宅、法人租賃住宅（契約需約定供居住使用一年以上）等三大類房東，也務必在6月2日前檢附租賃契約書影本提出申報，稅率可從3.2％至4.8％改適用最低至1.5％。
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