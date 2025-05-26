新聞中的法律／把握新一輪產創租稅優惠

經濟日報／ 陳全正

立法院近日三讀通過《產業創新條例》部分條文修正案，這不僅是調整租稅工具，也透露政府在推動產業升級、促進資金活水與維持國安技術主權方面的政策方向。從三個重點來觀察，此次修法將對於企業、投資人帶來影響，也帶來契機。

首先從企業角度觀之，此次修法將人工智慧（AI）納入投資抵減項目，將強化產業實力。為鼓勵智慧升級轉型及多元創新利用，此次修法將投資抵減適用的項目新增「人工智慧產品或服務」，同時搭配節能減碳等項目，申請適用金額上限由原本10億元，提高至20億元。

除呼應近年來生成式AI熱潮，實務業界對於AI自動化工具、大模型產品和服務需求外，也展現了政府在數位及綠色轉型的雙軸政策，增加企業導入的誘因，進而強化企業實質競爭力。

第二，從投資人角度觀察，新創投資租稅優惠放寬，強化早期投資環境。天使投資人的早期投資一直是新創重要資金來源，為鼓勵個人投資新創，此次修法也放寬租稅優惠條件，除了對於新創公司設立年限要求從未滿兩年放寬到五年，個人個案投資金額門檻也從100萬元降至50萬元，當持股期間達三年者，就享有年度個人所得額減除優惠。

另外針對創投組織的穿透課稅門檻，此次修法也從原本的組織出資總額3億元下修到1.5億元，雖與業界期待尚有落差，但對於活絡創投環境仍有助益。

應特別提醒個人投資人的是，新創投資在流動性、風險性及回報時程都與公開市場標的有所差異，對於新創乃至於創新板的相關架構都建議事前多做功課，審慎評估、長期投資，以減少投資爭議。

第三，從國家安全角度觀察，關鍵技術對外投資須事前核准，補足國安法制縫隙。此次修法要求企業未來就「特定國家或地區」、「特定產業或技術」或「達一定金額」的國外投資時，應先向經濟部申請核准，違者最重可按次處 1,000萬元罰鍰。

這是在呼應當前美中競爭及全球供應鏈重組趨勢，國家安全、技術保護更須重視。過去對外投資多屬市場導向，但現若涉及晶片、國防、資通安全、AI等核心關鍵技術的國外投資，尤其是赴陸投資等敏感行為，除了產創條例外，更應同時留意《營業秘密法》、《國家安全法》、《國家核心關鍵技術認定辦法》、《兩岸人民關係條例》等規範，避免相關違法風險。

修法是誘因，亦是挑戰。上述三個重要修正方向，一方面提供了租稅優惠等誘因給企業及投資人，但同時也可看出政府對於技術保護的重視，這些申請及操作細節也都有很多對應的規範需遵循，建議企業主及投資人及早啟動策略調整，在這一波新局中搶得先機。（本文由眾勤法律事務所主持律師陳全正口述，記者葉卉軒採訪整理）

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