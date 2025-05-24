房屋稅繳了沒？6月2日前未改自住稅率恐差三倍以上

今年房屋稅繳費期限進入倒數，地方稅務局提醒，2025年房屋稅的繳納與申報截止日都是6月2日（星期一），這不只是繳費的最後期限，更是申請房屋稅2.0新制優惠稅率的關鍵時點，無論是自用住宅或出租房屋，若未在期限內完成申報，將喪失節稅資格，逾期申請要等明年才能適用。

今年是房屋稅2.0新制上路首年，若要使用優稅，必須將戶籍遷入，考量許多民眾仍不清楚新制規定，財政部日前宣布放寬戶籍遷入時間點，只要在6月2日前完成戶籍遷入，且符合相關條件，就能適用自住優惠稅率1.2%。

甚至，若名下只有一戶且房屋現值低於各縣市制定的標準值，稅率可進一步降為1%，比起一般3.6%稅率，稅額可節省超過一半。稅務局提醒，若戶籍未在該處登記，即便實際居住，也無法享有優惠稅率，提醒納稅人務必檢查是否已完成相關登記及申報程序。

此外，出租房屋也能享有稅率優惠。若租金符合所得稅法或符合《租賃住宅市場發展及管理條例》所定標準，並檢附租賃契約影本提出申報，可將原本3.2%至4.8%的稅率降至最低1.5%，無論是個人出租達一定標準，或是委由合法租賃業者管理、包租的情況，只要在6月2日前完成申報，都能大幅減輕稅負。

若錯過6月2日，雖然透過超商、ATM、晶片金融卡、電子支付帳戶或信用卡等管道，仍可在6月5日前完成繳納，但這段期間雖不會加徵滯納金，仍被視為逾期繳納，且可能影響後續申報資格。

6月6日以後補繳者，將被依規定加徵滯納金，每逾3日加收1%，最高達應繳稅額10%；若逾期超過30日，將依法移送強制執行，風險不容小覷。