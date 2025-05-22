「運產條例」匡列國發基金會 優惠抵稅提高到175％

總統府22日舉行第4次「健康台灣推動委員會」會議，會後賴清德總統表示，會議中都有委員特別提到，金管會已經要求上市櫃公司ESG的內涵要求，把健康促進納進去。教育部次長張廖萬堅於會後記者會表示，為了激勵企業鼓勵員工多運動，政院剛通過的「運產條例」第13條，增加國發基金會匡列一筆基金來做投資；第26-2條優惠抵稅提高到175％。

有關激勵企業鼓勵員工運動，張廖萬堅說，今天政院剛通過「運動產業發展條例」修正，其中13條增加投資的相關法人，就是投資運動產業；過去是融資，現在是投資。

張廖萬堅舉例，很多私人的健身場域其實都是連鎖的，過去在拓展的過程中，有一些資金或發展計劃的問題；將來，投資的相關法人，等未來法案在立院通過之後，國發基金會匡列一筆基金，加上民間的資金，一起來投入。

張廖萬堅提到，另外，鼓勵企業推廣運動，還有其他方式。過去政府給予抵稅，通常是競技運動或《國民體育法》的特定運動項目，今天草案26條的修法，就是包含了全民運動。

他指出，企業如果推動全民運動，去舉辦賽事，這部分也給予賦稅的誘因。一般的盈利事業，如果捐贈給職業運動、業餘運動的重點賽事，政府現行優惠抵稅是150％，修法通過後將提高到175％。

張廖萬堅表示，透過這些方式，讓運動產業，能夠在未來配合運動部成立，持續增加運動人口，運動產業經營也會比較好。政府會再給予稅的誘因，還有投融資的一些輔導，希望運動產業能夠發展的更好。

此外，賴總統於委員會後提到，請行政團隊將今天會議上的意見納入政策參考。特別是剛剛委員都有特別提到，金管會已經要求上市櫃公司ESG的內涵要求，把健康促進納進去，相信結果會更好。請執政團隊一起持續精進施政、完善健康促進體系，提升國民健康水準。

衛福部次長周志浩在委員會後記者會補充說明，今天會議當中，其實有專家來建議，金管會今年已經公布，要求上市櫃公司在ESG相關規劃中，一定要提到納入健康促進。

周志浩表示，衛福部建議，提出ESG報告裡面有很多顧問公司、產業，如果他們可以提出納入健康促進的相關規劃，衛福部可以跟他們聯繫，主動提供他們這些內容，建議他們可以如何把員工健康治理的情形，呈現在報告當中。