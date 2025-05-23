企業捐款專戶 可全額列報

5月報稅季，企業可列報捐贈費用。財政部高雄國稅局表示，去年4月花蓮發生大地震，企業若透過賑災基金會專戶捐款，可在申報營所稅時全額列為捐贈費用，不受限於一般捐款金額上限。

為助去年403花蓮地震災區重建，營利事業若去年由財團法人賑災基金會捐款，且該基金會設有依《公益勸募條例》規定專戶，該筆捐款可全額列報為捐贈費用。

高雄國稅局說明，《所得稅法》規定，營利事業若捐贈給政府機關，或是經專案核准的捐款專戶捐贈，均不受金額限制，可全額列為費用，達到節稅效果。

國稅局解釋，該基金會隸屬衛福部，屬公設法人，此次募款因應中央政策發起，款項將全用於震災醫療救援、安置收容與重建等用途，性質屬「對政府之捐贈」。

若企業捐款對象非上述公設或經核准單位，仍需依所得稅法與營所稅查核準則規定，受到金額限制，若未符合條件列報，可能遭補稅，並加計利息，得不償失。