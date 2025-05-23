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小商家轉用發票 當心漏報
財政部高雄國稅局提醒，小規模營利事業若在年度中轉為使用統一發票，辦理該年度營所稅結算申報時，免用發票期間的查定銷售額，也要與改用發票後實際開立的銷售額一併計入全年營業收入，依法申報。
國稅局表示，小規模營業人原本不須開立統一發票，其每月營收由國稅局查定，但若因營業規模擴大或其他原因，於年度中開始使用統一發票時，則該年度營業收入申報，需將前段時間查定銷售額與後段時間發票金額合併計算，如果查核後發現免用發票期間的實際營業額高於查定金額，則也應按實際金額補申報。
國稅局提醒，只要年度中有改變營業性質、改為開立統一發票的營利事業，務必在申報營所稅時詳實申報整年度營業收入，也應保留相關帳簿、報表及收支憑證，若發現有漏報或錯報情形，也要及早主動補報。
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