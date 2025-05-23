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2025報稅／綜所稅申報半數民眾完成 網路報稅占85%成主流

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
今年所得稅結算申報期間至6月底。圖／聯合報系資料照片
今年所得稅結算申報期間至6月底。圖／聯合報系資料照片

今年所得稅結算申報期間至6月底，財政部台北國稅局昨（22）日表示，統計至18日，全台已有約335萬戶完成申報，以今年預估申報戶推估，等於有近五成民眾完成報稅，高達85％選擇網路申報，已成主流趨勢。

今年申報去年度綜合所得稅正持續進行中，申報期限延長至6月30日，今年申報戶數推估約690萬戶。

台北國稅局統計，截至5月18日，全國已完成申報件數達335萬2,461戶，等於申報期限還沒過一半，就有近半數申報戶搶當報稅早鳥族。

分析申報方式，網路申報件數達285萬5,601件，其中包含透過臨櫃協助完成網路報稅的34萬2,358件；其次是稅額試算回復申報共49萬1,746件；而人工申報及二維條碼申報則相對較少，分別為4,541件及573件。

財政部推出網路報稅以來，近年持續優化，不僅認證方式多元，民眾也可採用手機報稅，相當方便，因此近年透過網路申報綜所稅已成主流。

今年因應美國對台「對等關稅」政策所可能帶來的經濟衝擊，報稅期限延長至6月30日，時間相對充裕，距離申報截止還有一個多月，國稅局提醒尚未完成申報的民眾，記得把握時間。

台北國稅局長吳蓮英表示，納稅人如果有困難，無法在期限內繳清稅捐，可向國稅局申請延期或分期繳納。延期期限最長一年，分期最多可分三年（36期），可減輕納稅人短期資金壓力。

此外今年退稅作業也已排定三個時間點，第一批退稅將於7月31日發放，第二批為10月31日，第三批則為2026年1月20日，若納稅人在6月30日前完成網路（含手機）報稅，或透過線上或語音完成稅額試算確認，或在5月12日前將紙本稅額試算書送達國稅局，將可優先納入首批退稅名單。

財政部強調，今年綜所稅申報有多項減稅措施上路，除了基本生活費調升，免稅額、標準扣除額、薪資與身心障礙特別扣除額及課稅級距等也同步上調；此外，房租支出首度納入特別扣除項目並提高額度，幼兒特別扣除額也擴大適用年齡與金額，預估全年度減稅利益可達243億元，對多數家庭來說都有實質幫助。

報稅 國稅局

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