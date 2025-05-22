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全台已有破335萬人已報稅 網路申報占比最高達85%

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
財政部次長李慶華鼓勵民眾多利用手機、網路報稅。記者曾學仁／攝影
財政部次長李慶華鼓勵民眾多利用手機、網路報稅。記者曾學仁／攝影

2024年度綜合所得稅結算申報持續進行中，申報期限延長至 6月30日，今年申報戶數約為690萬戶。根據台北國稅局統計，截至5月18日，全國已完成申報件數達 335萬2,461件，等於已有將近五成民眾完成報稅，其中高達 85%選擇使用網路方式，顯示數位報稅已成為主流趨勢。

據統計數據顯示，從各項申報方式來看，網路申報件數達285萬5,601件，其中包含透過臨櫃協助完成網路報稅的34萬2,358件；其次為稅額試算回復申報49萬1,746件；而人工申報及二維條碼申報則相對較少，分別為4,541件及573件。

國稅局也提醒，今年因應美國對台「對等關稅」政策所可能帶來的經濟衝擊，納稅人如無法在期限內繳清稅捐，可向國稅局申請延後或分期繳納。延期期限最長 1年，分期則最多可分 3年（36期），且無須加計利息，以減輕納稅人短期資金壓力。

報稅 國稅局

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