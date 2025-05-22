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賣屋「實拿」小心！ 他少算一項500萬飛了

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。聯合報系資料照片／記者游智文攝影
房市示意圖。聯合報系資料照片／記者游智文攝影

賣房子有很多費用，不少屋主覺得麻煩，採用「實拿制」，也就是跟房仲事先約定好要拿到的錢，至於實際成交價，則是把相關費用加上去，賣掉之後再直接扣除。

正業地政士事務所所長鄭文在表示，賣房相關費用相當多，若要採實拿制，記得要講清楚，寫明白，一項少算，可能就是數百萬，甚至數千萬元的糾葛 。

最近就有一案例，一位民眾透過房仲出售一筆2016年以後，受贈與取得的土地。為免麻煩，民眾決定採「賣清實拿」方式，自行先把增值稅、仲介費用，全部灌入買賣總價，要價4千多萬。

由於土地地點近市中心，且位於未來區段徵收的範圍內，價格也符合市價，吸引多位買家，最後地主在眾多買家中選中了一位口碑穩健的買方，雙方在一片歡樂聲中完成了土地買賣簽約手續。

但當土地登記完成，辦理點交時，賣方臉綠了。原來賣方是在地大地主，多次賣出該地區土地，由於土地都是早期持有，從來沒有繳納過房地合一稅

但是新賣的一筆，由於是2016年，房地合一上路以後取得，而且是贈與取得，換算出售後，房地合一稅多達近500萬元，由於檢視買賣契約書內容，也沒有提到房地合一稅必須由買方繳納，只能自己吞下。

鄭文在表示，不動產買賣應納的稅賦多如牛毛，往往一個少算，金額就是數十萬甚至上百萬。

之前也曾發生，買賣總價1千萬元的案件，賣方希望實拿1千萬元，賣方信誓旦旦，土地增值稅一定符合自用住宅稅率，只要繳納20萬元，約定土地增值稅由買方繳納，結果土地增值稅核發後高達近50萬元，衍生買賣爭議。

他表示，稅法都有相關的納稅義務人，當爭議發生時，如有欠稅的情事，可能產生罰鍰，甚至移送行政法院強制執行，所以出售不動產務必深思熟慮，希望買方幫你繳稅，可能得繳納更多的稅費，空歡喜一場。

自用住宅 房地合一稅 房仲

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