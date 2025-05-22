快訊

懶人包／Google I/O超狂！推AI搜尋、Veo 3、虛擬試穿 九大新功能、亮點一次看

第二波！國民黨土樹三鶯區黨部被搜索 黨部主委證實

新冠又來了！醫示警3症狀「跟感冒不同」 6招築牆防病毒入侵

稅負別想全推給買方！他賣地慘收500萬房地合一稅單

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
稅法明文規定，土地稅法、所得稅法皆明確賦予「賣方」為納稅義務人。示意圖。圖／聯合報系資料照
稅法明文規定，土地稅法、所得稅法皆明確賦予「賣方」為納稅義務人。示意圖。圖／聯合報系資料照

房地交易稅務問題層層疊疊，稍有不慎就可能衍生數百萬甚至上千萬的糾紛。專家提醒，不動產出售牽涉的稅賦項目繁多，若賣方未清楚掌握「誰該繳稅、稅該多少」，就以為賣掉房子就能「賣清實拿」，極可能陷入後續稅務爭議，甚至面臨罰鍰與強制執行風險。

正業地政士事務所所長鄭文在表示，依現行規定，出售不動產涉及契稅、印花稅、土地增值稅、房地合一稅等多項稅賦，其中，若是2016年以後取得的不動產，除了土地增值稅外，還需留意是否適用房地合一稅制；此外，買賣過程中若透過仲介辦理，還可能產生仲介費、代書費、履約保證費及各項規費，成本不容小覷。

許多老一輩賣方慣用「賣清價格」進行估算，期望能一口價賣掉房子、把所有費用攤給買方處理，並直接拿到「淨價」。鄭文在提醒，這很可能忽略稅法明文規定，土地稅法、所得稅法皆明確賦予「賣方」為納稅義務人，當雙方對繳稅責任認知出現落差時，便可能引爆爭議。

鄭文在分享，曾有位地主出售一筆位於市中心、具開發潛力的土地，因地段極佳吸引多名買家爭搶，最終選定一位口碑良好的買方成交，雙方順利完成簽約，豈料在辦理土地登記與點交時，賣方才發現還須補繳近500萬元的房地合一稅，頓時從歡喜成交變成愁雲慘霧。

原來，賣方過去曾多次出售土地，因多為2016年前取得，從未被課徵房地合一稅，這次也未將稅費納入總價計算，理所當然認定買方應承擔一切費用，但買賣契約書並未載明稅費由買方負擔，雙方認知落差讓爭議一觸即發。

此類情況屢見不鮮，鄭文在舉例，例如賣方希望實拿1,000萬元，與買方約定由後者負擔土地增值稅，並自信能適用自用住宅稅率、僅需繳納20萬元，結果實際核定金額高達50萬元，導致買方不滿，引發買賣糾紛。

鄭文在強調，「羊毛出在羊身上，豬不會幫你買單」，稅法規定清楚，納稅義務人通常為賣方，若在交屋後才發現欠稅情事，賣方不僅無法補救，還可能因逾期補稅而被處以罰鍰，甚至被移送行政法院強制執行。提醒所有不動產賣方：出售房地產前務必了解自己該負擔哪些稅項，並在買賣契約中寫清楚稅費分擔方式，才能避免後患無窮。

所得稅 房地合一稅 印花稅

延伸閱讀

選戰開打 陳亭妃、林俊憲接連拋調高老農津貼門檻別苗頭

央行打炒房 暫不鬆綁

「台版地面師」現身！地政士勾結詐團狠騙7人 海撈4千萬

公用事業、不動產 抗震

相關新聞

稅負別想全推給買方！他賣地慘收500萬房地合一稅單

房地交易稅務問題層層疊疊，稍有不慎就可能衍生數百萬甚至上千萬的糾紛。專家提醒，不動產出售牽涉的稅賦項目繁多，若賣方未清楚...

企業捐贈體育運動 優稅擴大

行政院會今（22）日將通過《運動產業發展條例》修正草案，擴大企業捐贈運動租稅優惠，不僅適用範圍擴大，抵減比率也調高；另運...

小資存股族 別忘申報股利

適逢綜所稅申報季，財政部北區國稅局提醒，許多民眾因全年所得不高、也沒被扣繳稅款，誤以為可不用報稅，但這樣可能會錯失退稅權...

工廠註銷 地價稅優惠取消

台中市地方稅務局提醒，若原本申請按工業用地稅率（千分之10）課徵地價稅土地，後來停止作為工廠使用，就不再符合工業用地稅率...

房屋稅符合自住資格還沒改嗎？ 6月2日補救大限倒數了

今年是「房屋稅2.0」新制首次上路，房屋稅5月開徵，原本應在3月完成的自住及出租用途申報，考量多數民眾對新制仍在適應，財...

她年收僅20萬以為不用報稅！多做一動作竟能退稅近萬元

適逢綜合所得稅申報季節，財政部北區國稅局特別提醒，許多民眾因為全年所得不高、也沒有被扣繳稅款，便誤以為可以不用報稅，但其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。