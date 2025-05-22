工廠註銷 地價稅優惠取消

台中市地方稅務局提醒，若原本申請按工業用地稅率（千分之10）課徵地價稅土地，後來停止作為工廠使用，就不再符合工業用地稅率適用條件，應主動申報改按一般用地稅率（千分之10至55）課稅，否則一經查獲，不僅將面臨補稅，還可能挨罰。

地方稅務局表示，工業用地稅率屬於地價稅優惠稅率，主要適用於實際供工廠使用土地，但若土地原本設有工廠，後續拆除廠房、工廠註銷登記、搬遷、停工、歇業等情況，或因變更使用用途、未依主管機關核定用途規劃使用，導致失去工業用地資格時，土地就不再適用優惠稅率。

舉例來說，工廠已辦理廢止登記、土地上不再有工廠建物、或因變更登記事項導致廠房面積縮減、不符資格等情形，土地所有權人應於30日內向所屬稅捐機關主動申報，恢復按一般用地稅率課徵，避免事後被查補稅額，甚至遭處以最高三倍的短漏稅罰鍰。