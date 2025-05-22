快訊

新預算法案加重赤字壓力 美債殖利率飆升、道瓊重挫816點

工廠註銷 地價稅優惠取消

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

台中市地方稅務局提醒，若原本申請按工業用地稅率（千分之10）課徵地價稅土地，後來停止作為工廠使用，就不再符合工業用地稅率適用條件，應主動申報改按一般用地稅率（千分之10至55）課稅，否則一經查獲，不僅將面臨補稅，還可能挨罰。

地方稅務局表示，工業用地稅率屬於地價稅優惠稅率，主要適用於實際供工廠使用土地，但若土地原本設有工廠，後續拆除廠房、工廠註銷登記、搬遷、停工、歇業等情況，或因變更使用用途、未依主管機關核定用途規劃使用，導致失去工業用地資格時，土地就不再適用優惠稅率。

舉例來說，工廠已辦理廢止登記、土地上不再有工廠建物、或因變更登記事項導致廠房面積縮減、不符資格等情形，土地所有權人應於30日內向所屬稅捐機關主動申報，恢復按一般用地稅率課徵，避免事後被查補稅額，甚至遭處以最高三倍的短漏稅罰鍰。

地價稅

延伸閱讀

高雄澄清湖以東市有地規劃 民代建議可以開發但不能賣

科學園區需地擬擴大3倍 環團批為掠奪土地鋪路、炒地皮

姚安娜「520」化身質檢員 戴1001號工牌到工廠打工

名人為何扎堆賣衛生巾？毛利60% 黃子韜1夜能賺4千萬

相關新聞

企業捐贈體育運動 優稅擴大

行政院會今（22）日將通過《運動產業發展條例》修正草案，擴大企業捐贈運動租稅優惠，不僅適用範圍擴大，抵減比率也調高；另運...

小資存股族 別忘申報股利

適逢綜所稅申報季，財政部北區國稅局提醒，許多民眾因全年所得不高、也沒被扣繳稅款，誤以為可不用報稅，但這樣可能會錯失退稅權...

工廠註銷 地價稅優惠取消

台中市地方稅務局提醒，若原本申請按工業用地稅率（千分之10）課徵地價稅土地，後來停止作為工廠使用，就不再符合工業用地稅率...

房屋稅符合自住資格還沒改嗎？ 6月2日補救大限倒數了

今年是「房屋稅2.0」新制首次上路，房屋稅5月開徵，原本應在3月完成的自住及出租用途申報，考量多數民眾對新制仍在適應，財...

她年收僅20萬以為不用報稅！多做一動作竟能退稅近萬元

適逢綜合所得稅申報季節，財政部北區國稅局特別提醒，許多民眾因為全年所得不高、也沒有被扣繳稅款，便誤以為可以不用報稅，但其...

公司送員工端午禮品能拿來抵稅嗎？國稅局給答案

端午節將至，不少企業陸續採購禮品犒賞員工，但財政部高雄國稅局提醒，公司買禮品是否能申報進項稅額、送出時是否要開發票，端視...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。