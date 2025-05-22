小資存股族 別忘申報股利

適逢綜所稅申報季，財政部北區國稅局提醒，許多民眾因全年所得不高、也沒被扣繳稅款，誤以為可不用報稅，但這樣可能會錯失退稅權益，尤其對小資存股族而言，即使全年總所得未達課稅標準，仍可能因「股利可抵減稅額」而產生退稅，若未申報將導致無法退稅。

依稅法規定，個人股利所得可分為合併計稅、分開計稅兩方式。若採合併計稅，是將股利所得併入個人綜合所得總額中一併課稅，並享有8.5%可扣抵稅額，每戶最高可抵稅8萬元，通常小資族選擇合併計稅較為省稅。

由於有最高8萬元的抵減稅額，若抵減後稅額大於應納稅額，超出部分就可申請退稅，國稅局提醒，民眾就算所得未達起徵點，只要有股利收入，也值得上網試算確認是否符合退稅資格。

舉例來說，近日有一名李小姐向國稅局詢問，2024年全年總所得僅20萬元，未達課稅門檻，是否可免申報？國稅局詢問後發現，李小姐有部分收入屬股利所得，於是主動提醒，雖所得不高，但仍有可能因股利抵減規定獲得退稅。

李小姐經過系統計算後，顯示可退稅金額達8,500元，她選擇直撥退稅後，填寫存款帳戶資料，即順利完成報稅手續，不僅節省時間，未來也將能順利取得退稅。

國稅局建議，民眾不論所得多寡，只要有股利或其他可能產生抵減效果的收入來源，務必透過報稅系統試算，一旦符合退稅資格，記得要完成申報程序，才不會白白錯過可退還稅款。

國稅局提醒，民眾若選擇「直撥退稅」，只需在申報時填寫金融機構或郵局帳戶，或勾選沿用上年度曾成功退稅的帳戶，經審核通過後，退稅款就會直接匯入指定帳戶。