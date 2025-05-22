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企業捐贈體育運動 優稅擴大

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
行政院會22日將通過《運動產業發展條例》修正草案，擴大企業捐贈運動租稅優惠，不僅適用範圍擴大，抵減比率也調高。 聯合報系資料照
行政院會22日將通過《運動產業發展條例》修正草案，擴大企業捐贈運動租稅優惠，不僅適用範圍擴大，抵減比率也調高。 聯合報系資料照

行政院會今（22）日將通過《運動產業發展條例》修正草案，擴大企業捐贈運動租稅優惠，不僅適用範圍擴大，抵減比率也調高；另運動部成立後，也將引進國發基金投資運動產業，促進產業發展，鼓勵全民運動。

現行運產條例中，原本就針對企業捐贈運動提供兩大類租稅優惠，此次修法將分別擴大適用範圍、抵減率。

首先，現行運產條例第26條，針對企業捐贈體育運動發展事項，包含捐贈體育團體、培養支援運動團隊或運動員、推行員工體育活動、捐贈興設運動場館設施或運動器材用品、捐贈運動賽事門票給學生或弱勢團體等五項活動，可100％全數認列為費用，不受金額限制。

修法後，將新增第六項，捐贈經中央主管機關認可的相關運動賽事，也可100％全數認列費用，即擴大適用範圍，受惠的捐贈項目可望愈來愈多，例如目前許多企業舉行路跑，未來若屬於主管機關認可範圍，也可適用這項租稅優惠。

其次是運產條例26-2條，現行規定，企業透過教育部專戶，對於中央認可的職業或業餘運動業捐贈，可在捐贈金額1,000萬以內，按其150%從當年度營利事業所得額中減除；若透過專戶捐贈給「重點」職業、業餘運動業、運動賽事，則可全數按捐贈金額的150%減除，不受前述額度及但書限制。這兩項捐贈抵減率，未來將提高至175％。

另外，此次修法也將修正運產條例第13條，將設置運動產業發展中心，透過修法強化政策工具，如同過往文創法模式，引進國發基金投資運動產業，透過政府力量讓運動產業更加發達，至於投資額度、模式，則要等運動部上路後與國發會討論。

行政院政務委員史哲表示，《運動部組織法》三讀後，行政院已陸續修正相關法規，讓運動概念不再如同以往的「體育」，而是擴及全民運動理念，運動部成立賦予四大重點，包括推廣全民運動、發展運動產業、競技運動持續精進及運動外交，與過往體育署有不同面貌。

體育 運動

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