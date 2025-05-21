房屋稅符合自住資格還沒改嗎？ 6月2日補救大限倒數了

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經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
房屋稅2.0新制上路，許多人還不清楚要將戶籍遷入，才能適用自住優惠稅率，可要把握期限前更改以免錯失省稅時機。示意圖。（聯合報系資料照片）
房屋稅2.0新制上路，許多人還不清楚要將戶籍遷入，才能適用自住優惠稅率，可要把握期限前更改以免錯失省稅時機。示意圖。（聯合報系資料照片）

今年是「房屋稅2.0」新制首次上路，房屋稅5月開徵，原本應在3月完成的自住及出租用途申報，考量多數民眾對新制仍在適應，財政部特別放寬首次申報期限至6月2日。台南市政府財政稅務局提醒，尚未辦理戶籍遷入或出租申報的民眾，請把握最後機會，於期限內完成相關手續，才不會被課徵較高的非自住稅率。

新制影響最大的，是名下有多戶但尚未辦理「自住房」認定的民眾，依新規定，自住房屋必須完成本人、配偶或直系親屬戶籍登記並提出申報，才可適用較低的自住稅率1.2%或1%。若未在期限內完成，將視同非自住房，稅率提高至3.2%~4.8%。

同樣的，出租用住宅若有依規定申報租賃所得，達到當地租金標準，或為包租代管計畫中的租賃住宅，也能適用1.5%~2.4%的優惠稅率，但這也需要在期限前完成申報，否則一樣會被視為非自住房課稅。

台南市稅務局呼籲，已收到稅單的民眾，務必再次確認自己房屋的使用情形與稅率是否符合資格，若還沒完成戶籍登記或出租申報，請在6月2日前向房屋所在地稽徵機關提出申報，只要資格核准，即可改適用正確稅率，如已繳納者，稅務局也會主動退還多繳的稅額。

財政部 房屋稅

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