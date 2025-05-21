她年收僅20萬以為不用報稅！多做一動作竟能退稅近萬元

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經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
若納稅人抵減後的稅額大於應納稅額，超出部分就可以申請退稅。（聯合報系資料照片）
若納稅人抵減後的稅額大於應納稅額，超出部分就可以申請退稅。（聯合報系資料照片）

適逢綜合所得稅申報季節，財政部北區國稅局特別提醒，許多民眾因為全年所得不高、也沒有被扣繳稅款，便誤以為可以不用報稅，但其實這樣可能會錯失應得的退稅權益，尤其對於有股利收入的納稅人來說，即使全年總所得未達課稅標準，也有可能因「股利可抵減稅額」的規定而能申請退稅。

根據規定，自2018年起，個人若有來自公司、合作社或其他法人分配的股利或盈餘，可選擇將全戶股利及盈餘的合計金額按8.5%計算為可抵減稅額，每戶最高可抵減8萬元。

若抵減後的稅額大於應納稅額，超出部分就可以申請退稅，國稅局提醒，民眾就算所得未達起徵點，只要有股利收入，也值得上網試算確認是否符合退稅資格。

舉例來說，近日一名李小姐來電詢問，2024年度全年總所得僅有新臺幣20萬元，尚未達課稅門檻，是否就可以不用申報，不過，國稅局進一步詢問後發現，李小姐有部分收入屬於股利所得，於是主動提醒她，雖然所得不高，但仍有可能因股利抵減規定獲得退稅。

經過簡單說明後，李小姐立即使用手機登入綜所稅報稅系統，輸入所得及相關資料後，系統計算結果顯示她可退稅金額達8,500元，李小姐確認無誤後選擇「直撥退稅」，填寫存款帳戶資料後即順利完成報稅手續，不僅節省時間，也成功申請退稅。

國稅局建議，民眾不論所得多寡，只要有股利或其他可能產生抵減效果的收入來源，建議務必透過報稅系統進行試算，一旦符合退稅資格，務必完成申報程序，才不會白白錯過可退還的款項。

國稅局提醒，民眾若選擇「直撥（轉帳）退稅」，只需在申報時填寫金融機構或郵局帳戶，或勾選沿用上年度曾成功退稅的帳戶，經審核通過後，退稅款就會直接匯入指定帳戶，安全又便利。

此外，國稅局指出，手機報稅系統操作簡單，流程明確，即使沒有電腦也能完成申報，不需奔波到國稅局或郵局排隊，省時又安心，報稅不只是義務，還是保障自身權益的重要步驟，千萬不要讓退稅的權利白白損失。

股利 報稅 國稅局

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