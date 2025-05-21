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公司送員工端午禮品能拿來抵稅嗎？國稅局給答案

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
企業贈送員工禮品前，應特別留意該批貨物的入帳方式及稅額處理。圖／聯合報系資料照片
企業贈送員工禮品前，應特別留意該批貨物的入帳方式及稅額處理。圖／聯合報系資料照片

端午節將至，不少企業陸續採購禮品犒賞員工，但財政部高雄國稅局提醒，公司買禮品是否能申報進項稅額、送出時是否要開發票，端視禮品的購買用途與入帳方式而定，企業應事先釐清稅務規定，避免因處理不當而被補稅甚至受罰。

日前一位陳小姐來電詢問，公司打算在端午節前購買一批粽子禮盒送給員工，想確認這類開立統一發票的進貨支出是否可以列為進項稅額扣抵？另外，將禮品送給員工時是否要再開立發票？

國稅局表示，若企業在購買這些禮品時，一開始就是明確用來酬勞員工，並已用「員工福利費」等正確科目入帳，而且在報稅時未將進項稅額申報扣抵銷項稅額，則這類支出不需被視為對外銷售，不必再開立統一發票，稅務上可從簡處理。

但若企業原本購買貨物的用途是供本業使用或作為存貨銷售，在帳務上列入「進貨」或其他業務相關費用，且當時已申報該筆進項稅額作為扣抵，後來再把這些貨品轉作為員工禮品，就屬於變更用途，應依規定視為銷售行為處理，也就是說，公司需按當時的市價，自行開立一張「買受人為自己」的統一發票，並報繳對應的營業稅。

同時，該自行開立的發票，其扣抵聯必須截角或加蓋「作廢」戳記，不得再申報扣抵。這是為了防止企業重複申報進項稅額造成稅損。

高雄國稅局強調，端午節等節慶期間，企業贈送員工禮品已屬常見，但營業人應特別留意該批貨物的入帳方式及稅額處理，若原本已抵稅，改作非營業用途時就必須視同銷售處理並補稅，否則未來若經稽核查出，除了補稅外，還可能被處以罰鍰，得不償失。

國稅局呼籲，企業內部財會人員及負責報稅的單位，節日前可主動盤點相關交易與用途，並依規定妥善處理進項與銷項稅額，既保障權益，也避免日後產生稅務風險。

統一發票 端午節 國稅局

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