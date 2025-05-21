川普「大而美法案」 專家喊免驚

美國川普政府推出「大而美法案」（The One Big Beautiful Bill），可能針對非美國公民匯款課稅5%，引發在美台幹及投資人焦慮。資誠美國業務負責人蘇宥人解讀，無須過度恐慌，若從立法精神來看應是針對非法移民，並未針對投資人，後續可關注相關細節。

美國眾議院預算委員會18日通過稅改新案「大而美法案」，其中，未來所有自美國匯款至境外資金，可能將面臨5%「匯款稅」（excise tax）。

消息一出，不少在美台幹與投資人感到焦慮。蘇宥人表示，這次提案是概括性規劃，細節與實施方式尚未定案，民眾與企業應持續關注，但不必過度恐慌。

根據草案，這筆5%匯款稅將由匯款服務提供者（如銀行、西聯匯款、電子錢包平台）代收，每季繳交給美國財政部。

若由「合格轉帳機構」辦理匯款，則可免徵匯款稅，這類機構須與美國財政部簽訂書面協議，確認匯款人為美國公民或國民的轉帳提供商；此外具備有效社會安全碼的納稅人，亦可事後申請退稅。

蘇宥人指出，依據立法精神，這項新規定主要針對未依法繳稅族群，例如非法移民在美工作後，將收入匯回母國。

至於合法在美工作或投資，並已申報稅務者，有機會透過退稅機制排除在此稅制外。

蘇宥人表示，目前法案條文未明確說明非美國公民或國民在美合法投資後進行的資金匯出，是否也會被課5%匯款稅，從立法精神來看，這項稅負應不是針對正常投資行為，但細節仍有待釐清。

蘇宥人分析，該法案目前僅通過眾議院預算委員會審查，接下來將送交眾議院規則委員會與參議院討論，過程中仍可能出現重大變動，可持續關注發展，但無須過度恐慌。