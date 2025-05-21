快訊

熱飆37度極端高溫 吳德榮：周六梅雨季鋒面南下慎防強對流

聽新聞
0:00 / 0:00

川普「大而美法案」 專家喊免驚

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

美國川普政府推出「大而美法案」（The One Big Beautiful Bill），可能針對非美國公民匯款課稅5%，引發在美台幹及投資人焦慮。資誠美國業務負責人蘇宥人解讀，無須過度恐慌，若從立法精神來看應是針對非法移民，並未針對投資人，後續可關注相關細節。

美國眾議院預算委員會18日通過稅改新案「大而美法案」，其中，未來所有自美國匯款至境外資金，可能將面臨5%「匯款稅」（excise tax）。

消息一出，不少在美台幹與投資人感到焦慮。蘇宥人表示，這次提案是概括性規劃，細節與實施方式尚未定案，民眾與企業應持續關注，但不必過度恐慌。

根據草案，這筆5%匯款稅將由匯款服務提供者（如銀行、西聯匯款、電子錢包平台）代收，每季繳交給美國財政部。

若由「合格轉帳機構」辦理匯款，則可免徵匯款稅，這類機構須與美國財政部簽訂書面協議，確認匯款人為美國公民或國民的轉帳提供商；此外具備有效社會安全碼的納稅人，亦可事後申請退稅。

蘇宥人指出，依據立法精神，這項新規定主要針對未依法繳稅族群，例如非法移民在美工作後，將收入匯回母國。

至於合法在美工作或投資，並已申報稅務者，有機會透過退稅機制排除在此稅制外。

蘇宥人表示，目前法案條文未明確說明非美國公民或國民在美合法投資後進行的資金匯出，是否也會被課5%匯款稅，從立法精神來看，這項稅負應不是針對正常投資行為，但細節仍有待釐清。

蘇宥人分析，該法案目前僅通過眾議院預算委員會審查，接下來將送交眾議院規則委員會與參議院討論，過程中仍可能出現重大變動，可持續關注發展，但無須過度恐慌。

美國公民 國民

延伸閱讀

僅EX90為美國製！川普關稅迫使Volvo在美國打造新車型

川普親家公任駐法大使 庫許納獲參院通過

被川普蓄意報復？遭指煽動暗殺總統 FBI前局長喊冤

以稱掌控全加薩允基本糧食進入 白宮：讓川普自行回應

相關新聞

企業投資國外基金獲利 要稅

財政部台北國稅局提醒，企業若有投資國外基金並產生處分利得或配息等收益，都必須納入營利事業所得額課徵營所稅，不適用證所稅停...

川普「大而美法案」 專家喊免驚

美國川普政府推出「大而美法案」（The One Big Beautiful Bill），可能針對非美國公民匯款課稅5%，...

小坪數新宅 房屋稅未必低

正值房屋稅繳稅季，不少民眾收到稅單後，才發現以前住的老公寓坪數較大，房屋稅卻較便宜，新大樓空間變小，房屋稅卻變貴。基隆市...

信託房屋享優稅 兩關鍵

有民眾因工作需求將名下房屋設立信託，詢問信託後是否還能享有自住稅率優惠。基隆市稅務局說明，房屋信託後是否適用1.2%自住...

共有房屋有條件放寬適用自住稅率？ 財部：審慎研議

囤房稅2.0今年首度開徵，非自住房屋稅率比自住更高。針對共有房屋適用稅率，財政部今天表示，如果僅有一名共有人符合自住條件...

美國擬課5%匯款稅引焦慮！專家建議持續關注但毋須恐慌

美國眾議院預算委員會於美國時間5月18日晚間通過稅改新案《偉大美麗法案》（The One Big Beautiful B...

商品推薦

FB留言

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。