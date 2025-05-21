企業投資國外基金獲利 要稅

財政部台北國稅局提醒，企業若有投資國外基金並產生處分利得或配息等收益，都必須納入營利事業所得額課徵營所稅，不適用證所稅停徵，企業應留意相關規定，以免面臨補稅加罰。

台北國稅局表示，企業向金融機構購買基金，依註冊地可分為「國內基金」與「國外基金」兩類，兩者課稅規定大不相同，企業若未加以區分，恐會因此誤用免稅條款，造成申報錯誤。

所謂國內基金，是在台灣境內註冊的基金，依據《所得稅法》規定，目前處分該類基金利得，屬於證券交易所得，目前停徵證所稅，交易損失也不能自所得額中減除；雖停徵證所稅，但仍應依《所得基本稅額條例》計入基本所得額，計算最低稅負。

至於國外基金，則指註冊地在海外的基金，雖然經金管會核准在台銷售，但因其屬境外所得，不適用證所稅停徵。

因此，如果是國外基金，無論是處分國外基金產生的利得，或者是基金配發孳息、配息等投資收益，都必須計入營所稅申報，依法課稅。

舉例來說，甲公司2023年投資某金融機構代理銷售的國外基金，處分該基金時，獲利超過新台幣70萬元，但公司誤認該筆利得屬於免稅的證券交易所得，未計入當年度營利事業所得額。

經國稅局查核發現後，除了依法補徵應納稅額，也依所得稅法規定開罰，企業不但無法節稅，反而多了一筆罰款支出。

國稅局提醒，依所得稅法規定，只要是總機構設立在台灣境內的企業，無論獲利來源是來自境內還是境外，都必須併入所得額課徵營所稅。

也就是說，企業投資國外基金，只要有實際收益，就算是海外所得，企業應計入營利事業所得額，課徵營所稅。

今年所得稅申報期限延長至6月30日，國稅局提醒，企業投資基金有獲利時，應釐清基金類型及課稅依據，投資國外基金產生的所有收益皆屬應稅範圍，不能誤認為適用證所稅停徵，否則可能被追稅補罰，影響企業資金調度與信譽。