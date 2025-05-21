快訊

熱飆37度極端高溫 吳德榮：周六梅雨季鋒面南下慎防強對流

聽新聞
0:00 / 0:00

企業投資國外基金獲利 要稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
財政部。聯合報系資料照
財政部。聯合報系資料照

財政部台北國稅局提醒，企業若有投資國外基金並產生處分利得或配息等收益，都必須納入營利事業所得額課徵營所稅，不適用證所稅停徵，企業應留意相關規定，以免面臨補稅加罰。

台北國稅局表示，企業向金融機構購買基金，依註冊地可分為「國內基金」與「國外基金」兩類，兩者課稅規定大不相同，企業若未加以區分，恐會因此誤用免稅條款，造成申報錯誤。

所謂國內基金，是在台灣境內註冊的基金，依據《所得稅法》規定，目前處分該類基金利得，屬於證券交易所得，目前停徵證所稅，交易損失也不能自所得額中減除；雖停徵證所稅，但仍應依《所得基本稅額條例》計入基本所得額，計算最低稅負。

至於國外基金，則指註冊地在海外的基金，雖然經金管會核准在台銷售，但因其屬境外所得，不適用證所稅停徵。

因此，如果是國外基金，無論是處分國外基金產生的利得，或者是基金配發孳息、配息等投資收益，都必須計入營所稅申報，依法課稅。

舉例來說，甲公司2023年投資某金融機構代理銷售的國外基金，處分該基金時，獲利超過新台幣70萬元，但公司誤認該筆利得屬於免稅的證券交易所得，未計入當年度營利事業所得額。

經國稅局查核發現後，除了依法補徵應納稅額，也依所得稅法規定開罰，企業不但無法節稅，反而多了一筆罰款支出。

國稅局提醒，依所得稅法規定，只要是總機構設立在台灣境內的企業，無論獲利來源是來自境內還是境外，都必須併入所得額課徵營所稅。

也就是說，企業投資國外基金，只要有實際收益，就算是海外所得，企業應計入營利事業所得額，課徵營所稅。

今年所得稅申報期限延長至6月30日，國稅局提醒，企業投資基金有獲利時，應釐清基金類型及課稅依據，投資國外基金產生的所有收益皆屬應稅範圍，不能誤認為適用證所稅停徵，否則可能被追稅補罰，影響企業資金調度與信譽。

證所稅 國稅局

延伸閱讀

攜手COMPUTEX 證交所董座林修銘：台灣ICT在全球居要角

醫院兼賣保健品 要課營業稅

聯邦法官同意國稅局、ICE 共享稅務資料 進一步合作驅逐無證客

台中境外麻疹+1！足跡曝光：到過豐原藏壽司、國稅局等

相關新聞

企業投資國外基金獲利 要稅

財政部台北國稅局提醒，企業若有投資國外基金並產生處分利得或配息等收益，都必須納入營利事業所得額課徵營所稅，不適用證所稅停...

川普「大而美法案」 專家喊免驚

美國川普政府推出「大而美法案」（The One Big Beautiful Bill），可能針對非美國公民匯款課稅5%，...

小坪數新宅 房屋稅未必低

正值房屋稅繳稅季，不少民眾收到稅單後，才發現以前住的老公寓坪數較大，房屋稅卻較便宜，新大樓空間變小，房屋稅卻變貴。基隆市...

信託房屋享優稅 兩關鍵

有民眾因工作需求將名下房屋設立信託，詢問信託後是否還能享有自住稅率優惠。基隆市稅務局說明，房屋信託後是否適用1.2%自住...

共有房屋有條件放寬適用自住稅率？ 財部：審慎研議

囤房稅2.0今年首度開徵，非自住房屋稅率比自住更高。針對共有房屋適用稅率，財政部今天表示，如果僅有一名共有人符合自住條件...

美國擬課5%匯款稅引焦慮！專家建議持續關注但毋須恐慌

美國眾議院預算委員會於美國時間5月18日晚間通過稅改新案《偉大美麗法案》（The One Big Beautiful B...

商品推薦

FB留言

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。