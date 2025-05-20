美國擬課5%匯款稅引焦慮！專家建議持續關注但毋須恐慌

美國眾議院預算委員會於美國時間5月18日晚間通過稅改新案《偉大美麗法案》（The One Big Beautiful Bill），其中一項條文引發台灣民眾關注，未來所有從美國匯款至境外的資金，可能將面臨5%的「匯款稅」（excise tax），消息一出，讓不少在美台幹與投資人感到焦慮。專家表示，這次提案是概括性規劃，細節與實施方式尚未定案，民眾與企業應持續關注但無須過度恐慌。

根據目前草案內容，這筆5%匯款稅將由匯款服務提供者（如銀行、西聯匯款、電子錢包平台）代收，每季繳交給美國財政部，此稅負將直接作用在匯出金額上，可能影響大量常態跨境資金移動。

不過，草案也設有幾項例外條款，像是若由「合格轉帳機構」辦理匯款，則可免徵匯款稅，這類機構須與美國財政部簽署書面協議，以確認匯款人為美國公民或美國國民（U.S. nationals）；此外，具備有效社會安全號碼（SSN）的納稅人，在完成稅務申報後，亦可申請退還該筆稅金。

資誠美國業務負責人蘇宥人指出，這項新規定主要針對未依法繳稅的族群，例如非法移民在美工作後，將收入匯回母國的情況，至於合法在美工作或投資，並已申報稅務者，有機會透過退稅機制排除在此稅制外。

值得注意的是，目前法案條文未明確說明非美國公民或國民在美合法投資後進行的資金匯出是否也會被課徵5%匯款稅。蘇宥人認為，從立法精神來看，這項稅負應不針對正常投資行為，但細節仍有待釐清。

該法案目前僅通過眾議院預算委員會審查，接下來將送交眾議院規則委員會與參議院討論，過程中仍可能出現重大變動。蘇宥人強調，這次提案是概括性規劃，細節與實施方式尚未定案，民眾與企業應持續關注發展，保持警覺但毋須過度恐慌。