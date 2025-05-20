快訊

不用等到9月、蘋果AirPods現在還能買！新爆料曝：超大改款還有得等

「民進黨最希望我逃亡」柯文哲嘆「不會逃」：他們希望第三勢力泡沫化

三峽駕車暴衝釀3死…肇事翁是「模範父親」 新北社會局：立即取消資格

美國擬課5%匯款稅引焦慮！專家建議持續關注但毋須恐慌

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
PwC提醒企業與個人應留意跨境匯款稅務新規。示意圖。紅星新聞
PwC提醒企業與個人應留意跨境匯款稅務新規。示意圖。紅星新聞

美國眾議院預算委員會於美國時間5月18日晚間通過稅改新案《偉大美麗法案》（The One Big Beautiful Bill），其中一項條文引發台灣民眾關注，未來所有從美國匯款至境外的資金，可能將面臨5%的「匯款稅」（excise tax），消息一出，讓不少在美台幹與投資人感到焦慮。專家表示，這次提案是概括性規劃，細節與實施方式尚未定案，民眾與企業應持續關注但無須過度恐慌。

根據目前草案內容，這筆5%匯款稅將由匯款服務提供者（如銀行、西聯匯款、電子錢包平台）代收，每季繳交給美國財政部，此稅負將直接作用在匯出金額上，可能影響大量常態跨境資金移動。

不過，草案也設有幾項例外條款，像是若由「合格轉帳機構」辦理匯款，則可免徵匯款稅，這類機構須與美國財政部簽署書面協議，以確認匯款人為美國公民或美國國民（U.S. nationals）；此外，具備有效社會安全號碼（SSN）的納稅人，在完成稅務申報後，亦可申請退還該筆稅金。

資誠美國業務負責人蘇宥人指出，這項新規定主要針對未依法繳稅的族群，例如非法移民在美工作後，將收入匯回母國的情況，至於合法在美工作或投資，並已申報稅務者，有機會透過退稅機制排除在此稅制外。

值得注意的是，目前法案條文未明確說明非美國公民或國民在美合法投資後進行的資金匯出是否也會被課徵5%匯款稅。蘇宥人認為，從立法精神來看，這項稅負應不針對正常投資行為，但細節仍有待釐清。

該法案目前僅通過眾議院預算委員會審查，接下來將送交眾議院規則委員會與參議院討論，過程中仍可能出現重大變動。蘇宥人強調，這次提案是概括性規劃，細節與實施方式尚未定案，民眾與企業應持續關注發展，保持警覺但毋須過度恐慌。

美國公民 國民

延伸閱讀

美眾議院修法擬徵5%匯款稅 資誠：投資匯款非課稅範圍

對美中談判存觀望態度 美國汽車巨頭通用暫停出口到大陸市場

北美 Nissan Sentra 恐將告別「墨西哥製造」 轉投美國懷抱？

電力ETF成美科技股後新寵兒 資金轉戰高含「電」量標的

相關新聞

存股族別急著報稅！蘇家宏律師揭密：年收90萬繳稅差1.7萬「關鍵在這招」

報稅季登場，對於年收入不高的小資族來說，想省稅除了薪資扣除額、免稅額等基本節稅工具外，其實靠「鼓勵股息」也有意想不到的稅務優勢。律師蘇家宏就分享一位年收入90萬元的才藝老師，如何因為領股利，實際繳稅金

美國擬課5%匯款稅引焦慮！專家建議持續關注但毋須恐慌

美國眾議院預算委員會於美國時間5月18日晚間通過稅改新案《偉大美麗法案》（The One Big Beautiful B...

美眾議院修法擬徵5%匯款稅 資誠：投資匯款非課稅範圍

美國眾議院預算委員會於美國時間5月18日晚間，通過最新稅改法案「大又美法案」（The One Big Beautiful...

綜所稅申報 留意四錯誤

今年綜所稅申報期間自5月1日起至6月30日止。財政部台北國稅局表示，報稅過程中常見有四大類錯誤，包含扶養親屬、所得、扣除...

醫院兼賣保健品 要課營業稅

近年不少醫療院所除提供醫療服務，也兼營販售保健食品、化妝品、眼鏡等商品，財政部高雄國稅局提醒，這類非屬醫療本業銷售行為，...

財部：貨物稅併碳稅檢討

朝野立委希望財政部檢討貨物稅制，財政部最新檢討報告指出，貨物稅檢討應納入未來評估是否課徵碳稅來通盤考量、整體評估，不宜單...

商品推薦

FB留言

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。