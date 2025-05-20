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美眾議院修法擬徵5%匯款稅 資誠：投資匯款非課稅範圍

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
美國眾議院預算委員會日前通過最新稅改法案「大又美法案」，引發許多在美工作的台幹或是台灣投資人焦慮，資誠美國業務負責人蘇宥人表示，相關企業和個人不必過度恐慌。（歐新社）
美國眾議院預算委員會日前通過最新稅改法案「大又美法案」，引發許多在美工作的台幹或是台灣投資人焦慮，資誠美國業務負責人蘇宥人表示，相關企業和個人不必過度恐慌。（歐新社）

美國眾議院預算委員會於美國時間5月18日晚間，通過最新稅改法案「大又美法案」（The One Big Beautiful Bill），擬將2025年底即將到期的多項稅收條款進行延長或永久有效，另外新增一條針對匯出美國的款項徵收5%消費稅 （excise tax）的規定，相關規定引發許多在美工作的台幹或是台灣投資人焦慮。

資誠美國業務負責人蘇宥人表示，該法案提供一個較為概括的框架，但具體的實施細則尚未確定。相關企業和個人應對此保持密切關注以便及時應對，但不必過度恐慌。

資誠指出，此條款為此次稅改提出的全新稅法規定，將針對匯出美國境外的資金徵收5%消費稅，且將由匯款服務提供者（例如：西聯 Western Union匯款、銀行、電子錢包服務平台）進行代收後，每季轉交給美國財政部。依據現今發布的條款內容，由合格轉帳機構匯出的款項可免除徵收此稅款。合格轉帳機構意指與美國財政部簽訂書面協議以確認匯款人為美國公民或美國國民（U.S. nationals）的轉帳提供商。除了如上例外條款外，擁有有效社會安全碼的納稅義務人，亦可以在事後申請此項匯款稅的退稅。

蘇宥人說，依據立法精神，此條款針對的應該是外國籍人民在美國境內獲取收入後，未依法進行所得稅申報的族群（例如非法移民寄錢回母國給家人使用的狀況）。針對在美國合法工作且合法申報稅務的族群來說，可能可以詢求後續退稅的機制來免除此匯款稅。

另外，由於法條原文中並沒有針對非美國公民或美國國民在美國境內投資匯款者的情況進行說明，合法在美國進行投資並納稅的非美國公民或美國國民是否也會受限於此匯款稅，則尚不明朗。但從立法精神來看，涉及投資的匯款不應屬於本法課稅範圍。

隨著美國眾議院預算委員會於18日晚間投票通過此法案，眾議院規則委員會即將開始進行法案審議。當法案送至參議院時，亦可能產生不同意見，最終法案內容可能仍會變動。蘇宥人指出，該法案提供了一個較為概括的框架，但具體的實施細則尚未確定。相關企業和個人應對此保持密切關注以便及時應對，但不必過度恐慌。

美國公民 消費稅

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