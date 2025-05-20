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存股族別急著報稅！蘇家宏律師揭密：年收90萬繳稅差1.7萬「關鍵在這招」

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
小資族投資股息ETF可減稅適用5%所得稅率者，投資鼓勵股息享8.5%稅額抵減，等於「倒扣稅」，每年最多可抵8萬元。本報資料照片
小資族投資股息ETF可減稅適用5%所得稅率者，投資鼓勵股息享8.5%稅額抵減，等於「倒扣稅」，每年最多可抵8萬元。本報資料照片

報稅季登場，對於年收入不高的小資族來說，想省稅除了薪資扣除額、免稅額等基本節稅工具外，其實靠「鼓勵股息」也有意想不到的稅務優勢。律師蘇家宏就分享一位年收入90萬元的才藝老師，如何因為領股利，實際繳稅金額比主管少了1.7萬。

蘇家宏表示，這位老師為典型「存股族」，年薪約70萬元，加計鼓勵股息收入共計90萬元。由於其中20萬元為鼓勵所得，因此在報稅時能適用「鼓勵所得合併課稅抵減稅額」的優惠，也就是該筆股利所得可享8.5%稅額扣抵、上限8萬元。

案例對比：同樣90萬 稅差1.7萬

以2024年（報稅年度為113年）報稅計算來看，假設兩人所得皆為90萬元，扣除免稅額（9.7萬）、標準扣除額（13.1萬）、薪資特別扣除額（20.8萬）後，綜合所得淨額為45.4萬元，適用稅率為5%，應納稅額為22,700元。

但若其中有20萬元為鼓勵所得，則可再減除8.5%的稅額抵減，也就是再少繳17,000元，最終只需繳5,700元。蘇家宏強調：「存股族這筆鼓勵抵減稅額，實際上讓總繳稅金額比純領薪水者少了1.7萬，等於多領現金，實質收入更高！」

哪些人適用？5％稅率族最有感

根據蘇家宏分析，若綜合所得總額在103.6萬元以下，或鼓勵所得在94萬元以下，都適用此項優惠。其中「適用5%稅率的小資族」是最有感的一群，因為本身繳的稅不多，卻可抵掉更多，最高甚至能倒扣。

「你本來就只要繳5%，現在再抵8.5%，等於淨拿回來3.5%，」蘇家宏說，這樣的「小確幸」，讓有穩定股利收入的投資人比純靠薪水者更能掌握稅務節奏。

注意！高所得者未必適用

對於所得稅率較高者（如30%、40%），該項鼓勵所得抵減的效果相對有限。蘇家宏提醒：「這些人可能適用『鼓勵所得分離課稅』，採固定28%的稅率反而更划算。」

此外，若投資人透過購入KY股（設籍海外的企業）或海外基金，其股利則列入「海外所得」，適用最低稅負制，並非綜合所得課稅計算。此舉也是不少高資產族群的節稅策略。

實用建議：不一定參與除息 出借股票也能節稅

蘇家宏還分享幾項額外的節稅操作，例如：

不參與除權息

可避開股利納入課稅，改以價差操作，獲利不列入所得稅。

借券收息

股票出借所得被視為租金收入，同樣能避開鼓勵所得稅的影響。

對此他總結：「努力工作當然重要，但若懂得如何結稅與投資，實質收入差更多。記得，學會賺錢，也要學會留下錢。」

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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