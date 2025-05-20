全球企業將迎稅務五大挑戰 勤業眾信籲企業及早因應

Deloitte全球（Deloitte Global）發布《2025年全球稅務政策調查》報告，未來影響企業最深的五大稅務議題分別為，稅務透明與報告、數位化轉型、永續性、國際稅制改革與未來的工作型態，這份報告針對全球逾1,100位高管調查，提供企業評估政策趨勢的重要參考。

勤業眾信全球華人服務台灣稅務負責人李嘉雯指出，這五大議題已成為全球財政機關共同推動的方向，企業若未及早準備，未來恐面臨更高的合規壓力與經營成本。

在稅務透明與報告方面，報告顯示，未來兩到三年內，企業在強制性報告要求下，將逐步公開國別報告、ESG（環境、社會與公司治理）報告等稅務資訊，如何在維持內部稅務治理的同時，確保對外揭露一致性，是各界關注的重點。

稅務數位化同樣為企業帶來雙面挑戰。一方面，各國稅務機關推動「稅務管理3.0」，強化合作關係並提升納稅人服務品質；另一方面，企業也憂心電子發票與自動化流程反而帶來風險與成本壓力，AI稅務科技仍在發展中，雖有望提升合規效率，但需先投入資源優化流程，才可能在長期降低遵循成本。

永續性議題的影響力也顯著升高，排名從去年調查的第五位升至第三。碳稅與能源消耗稅仍是最直接影響企業的稅制手段，歐盟「碳邊境調整機制」（CBAM）影響力迅速擴大。超過三分之一的企業正爭取補助與獎勵資源，以支應ESG投資所帶來的額外支出。

在國際稅制改革方面，OECD 推動的「全球最低稅負制」（Pillar Two）實施後，引發企業對稅制複雜化的疑慮，46%受訪者預期將繳納額外稅款，另有47%估計稅負將略微增加，未來能否統一規則與申報期限，將決定企業在全球營運的合規難易度。

至於未來的工作型態，「跨境遠距工作」成為政策制定的新課題，衝擊企業稅、就業稅與移民法，報告指出，各國正競逐人才，有三分之二的受訪者表示，當地政府正透過稅務優惠吸引外籍專才。