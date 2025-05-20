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調查：37%民眾有願意參與除權息 逾6成不會賣股繳稅

中央社／ 台北20日電

國泰金今天公布5月國民經濟信心調查結果，時事題詢問民眾對於參與除權息與報稅季前出脫股票看法，結果顯示36.7%民眾有意願參與除權息、略低於2024年的41%，另有逾6成民眾不太可能在繳稅季前出脫股票或基金。

國泰金5月國民經濟信心調查結果，受訪民眾對今年台灣經濟成長率平均預期值為2.49%，較4月調查的2.63%下滑；有67%民眾認為今年台灣經濟成長率會低於3%，不過也有24.1%民眾估成長落在3%至4%區間。民眾對於2025年平均通膨預期值小幅下降至2.32%，有70%民眾預期今年通膨會高於2%。

美國總統川普的關稅政策不確定性趨緩，近期陸續與部分國家達成協議，國際股市震盪偏升。國泰金5月調查顯示，民眾對於台股的樂觀指數上揚至負10.8，但風險偏好指數仍持續走降至負1.1。

不過，國泰金5月調查的景氣現況樂觀指數下降至負55.3，展望樂觀指數同步走弱至負42.2，大額消費意願指數也持續下降至負8.6，耐久財消費意願指數亦走弱至負22.7。

上市櫃企業多數集中在第2季召開股東常會，決議分配股利並開始除權息，同時5月也是報稅季，民眾可能賣出股票或基金等資產繳稅。國泰金5月時事題詢問民眾對於參與除權息的意願，與報稅季前出脫股票的看法。

調查顯示，有36.7%民眾有意願參與除權息，略低於2024年的41%，其中有12.9%的民眾意願非常高、23.8%的民眾意願相當高；而有8.9%的民眾則完全沒意願，無意見則為32.8%。

另外，調查指出，針對報稅季前出脫股票或基金，可能性不高或不可能的民眾為63%；可能性相當高或非常高的占比約15%，與2024年的15%相同。

國泰金今年5月國民經濟信心調查於5月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收1萬2573份有效填答問卷。

股票 國泰金

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