6,660萬無人繼承遺產歸國庫

財政部國庫署昨（19）日表示，今年截至4月底為止，無人承認繼承遺產賸餘現金繳庫共計14件，總金額為6,660萬元，較去年同期件數少兩件，總金額增加2,846萬元，其中單筆最高金額為3,485萬元。

國庫署說明，依據民法規定，無人承認繼承遺產，於所定公示催告期限屆滿，經清償債權並交付遺贈物後，如有賸餘歸屬國庫。

無人承認繼承遺產多由法院選任遺產管理人，例如律師、地政士、會計師等代為處理，若有賸餘現金，由該遺產管理人辦理解繳國庫事宜。

財政部統計無人承認繼承遺產賸餘現金繳庫，今年1至4月共計14件，總金額為6,660萬397元，單筆最高金額為3,485萬元、最小為377元，與去年同期相比，案件減少兩件，但金額增加2,846萬元。