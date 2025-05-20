6,660萬無人繼承遺產歸國庫
財政部國庫署昨（19）日表示，今年截至4月底為止，無人承認繼承遺產賸餘現金繳庫共計14件，總金額為6,660萬元，較去年同期件數少兩件，總金額增加2,846萬元，其中單筆最高金額為3,485萬元。
國庫署說明，依據民法規定，無人承認繼承遺產，於所定公示催告期限屆滿，經清償債權並交付遺贈物後，如有賸餘歸屬國庫。
無人承認繼承遺產多由法院選任遺產管理人，例如律師、地政士、會計師等代為處理，若有賸餘現金，由該遺產管理人辦理解繳國庫事宜。
財政部統計無人承認繼承遺產賸餘現金繳庫，今年1至4月共計14件，總金額為6,660萬397元，單筆最高金額為3,485萬元、最小為377元，與去年同期相比，案件減少兩件，但金額增加2,846萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言