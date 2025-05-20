財部：貨物稅併碳稅檢討
朝野立委希望財政部檢討貨物稅制，財政部最新檢討報告指出，貨物稅檢討應納入未來評估是否課徵碳稅來通盤考量、整體評估，不宜單就特定課稅項目分開檢討。
國民黨立委賴士葆上月質詢時指出，貨物稅實施至今，相關課稅項目存有不合時宜之處，例如對飲料品課徵貨物稅，而手搖飲料卻免課徵等情況，請財政部提出檢討貨物稅稅制書面報告。
財政部報告指出，貨物稅主要是基於財政、經濟及社會政策目的針對特定貨物課徵的特種消費稅，世界主要國家均有課徵，我國主要課徵對象包括耗用能源、具外部不利益、及影響健康等七大類貨物。去年貨物稅實徵淨額約1,613億元，占當年度總稅收比重4.3％。
配合產業、能源等政策，財政部也陸續提供節能家電減徵貨物稅、電動車免徵貨物稅、中古汽機車汰舊換新減徵貨物稅等租稅優惠。
針對立委點名的飲料，財政部表示，現行僅對設廠機製之清涼飲料品課徵貨物稅，未對手搖飲課貨物稅。
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