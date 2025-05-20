綜所稅申報 留意四錯誤

今年綜所稅申報期間自5月1日起至6月30日止。財政部台北國稅局表示，報稅過程中常見有四大類錯誤，包含扶養親屬、所得、扣除額、及未完成申報程序等，提醒民眾留意規定，避免因填報不實而遭補稅甚至處罰。

因應美國對台「對等關稅」措施可能對經濟造成衝擊，財政部延長今年所得稅結算申報期限，讓民眾有更充裕時間申報，納稅人也應留意相關規定，國稅局整理往年最常出現的四大錯誤。

首先是免稅額申報錯誤，常見「認親」認錯，國稅局說明，每人免稅額為9.7萬元，年滿70歲的直系尊親屬（如父母、祖父母）免稅額則提高為14.55萬元；不過若申報的是年滿70歲的兄弟姊妹、叔伯舅等旁系親屬，就不能適用提高後的金額，仍以9.7萬元計算。國稅局提醒，也有人誤將年滿18歲、未在學或待業的子女列為受扶養親屬，但只要具謀生能力，就不符扶養條件。

第二，所得申報錯誤，部分納稅人會在申報時誤刪或更改系統自動帶入所得資料，如對資料有疑問，應洽發單單位確認，也有人漏報房租收入、私人借貸利息、海外所得、大陸地區基金或股票獲利等收入。

第三，扣除額申報錯誤，最常誤報捐款、保險與醫療費，國稅局舉例，捐贈扣除額不包括點光明燈、安太歲等對價性質支出；保險費扣除額限於直系親屬，且人身保險須同為一個申報戶；醫療費不得列報醫美、坐月子中心、看護費及住院餐費，且已獲保險理賠部分須扣除後申報；教育學費扣除額僅限本人子女。

第四是未完成申報程序，使用手機或線上版報稅的民眾要注意，產出稅額估算表並不代表完成申報，務必完成資料上傳並確認顯示「申報完成」或「上傳申報成功」，才算報稅成功。

國稅局也強調，若收到稅額試算通知書並無異議，仍須完成繳稅或回復確認才算完成申報，千萬別以為不處理也沒關係。

國稅局提醒，若在申報期間發現錯誤，網路申報者可直接上傳更正後資料；若已逾期，則需以書面向戶籍所在地稅局辦理更正。