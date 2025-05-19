赴德外派風險多 KPMG 提醒台商及早規劃

KPMG台灣所、德國所與德國在台協會於19日攜手舉辦「德國工作簽證申請、移居法令及稅務」研討會，針對有意投資德國的廠商，深入分析可能面臨的德國工作簽證申請、外派法令、個人稅務等議題，以協助廠商明瞭跨國外派之注意事項。本次研討會除KPMG台、德所專家共同與會交流外，亦特別邀請德國在台協會領事事務主任Nicole Steinhauer及其團隊，就外派人員簽證實務作業及主管機關之審查重點進行分享。

KPMG安侯建業稅務部執業會計師丁英泰說明，因跨國外派涉及之議題相當廣泛，從個人稅、工作簽證到勞動法令與公司稅均有涵蓋，建議公司應全方位評估外派策略。此外，由於德國個人所得稅稅率較高，且尚需提撥一定比例之社會福利，將使外派員工之稅負大增。

公司應妥善規劃外派之薪酬政策，並制定合適之攬才策略，以增進員工外派意願。最後，丁英泰亦提醒台商若需於德國從事工程服務，亦應同步透過專家評估工程人員是否需取得德國之專業資格認證，避免影響公司之外派計畫。

KPMG德國所人力資源服務律師暨資深經理Christian Jimenez Metzler指出，德國對外國籍人士的就業有嚴格規範，公司需確保員工持有正確的居留與工作簽證，並遵守雇主的查驗、申報與文件保存義務。

Christian特別提醒，若外派員工僅持有其他歐盟國家簽發的工作許可，而未取得德國之工作簽證，原則上仍不得於德國工作。若違反相關外派法規，恐面臨高額罰鍰與遭遣返之風險。此外，Christian也建議公司應預留足夠的申請時程，並及早規劃整體外派計畫，以確保外派作業順利進行且符合法規要求。

德國在台協會領事事務主任Nicole Steinhauer指出，若申請人於GIT面試前先行取得德國聯邦就業局之預先批准，將可縮短簽證處理之時程。Nicole另外提醒，文件完整程度是確保簽證順利核發的關鍵，申請人應確保申請簽證之必備文件均已備妥，如護照、履歷、聘僱合約、學位證明等，並應由本人親自出席面試。

KPMG德國所人力資源服務主持會計師Ingo Todesco指出，雇主進行跨國外派時，應注意德國之薪資稅扣繳義務。德國稅局針對薪資稅會定期進行查核，若違反相關規定，除公司將面臨罰鍰外，公司負責人尚可能有刑事責任。

Ingo另外建議，台商赴德亦可考慮透過「Host Plus」模式支薪，在符合勞動法令之前提下，外派員工得在德國領取薪資作為生活費，同時保有台灣的勞健保，增加外派的彈性。由於「Host Plus」之規畫較為複雜，建議企業應委託專家評估薪酬政策，確保符合德國勞動法令之規範。

丁傳倫最後提醒，企業進行跨國投資除商業考量外，人員之配置亦為相當重要之一環。其中，跨國外派除涉及當地勞動法令及移民法令之遵循議題外，外派員工的個人所得稅及社會福利提撥也應一併整體作規畫。她建議，台商應從集團角度出發，整合會計、稅務、人資等單位跨部門合作，制定適當之公司政策，確保外派計畫順利進行。