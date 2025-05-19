新大樓比老公寓小房屋稅單卻更貴？稅務局給答案

值房屋稅繳稅季節，不少民眾收到稅單後，疑惑為何以前住的老公寓坪數比較大，房屋稅比較便宜，現在住的新大樓空間變小，房屋稅卻變貴？基隆市稅務局說明，這並非核錯稅額，而是因為房屋稅並不單看坪數，而是依照建物的樓層、結構、材料和分攤的公共設施等因素計算，新大樓往往標準單價與分攤面積都較高，自然稅金也會增加。

稅務局進一步說明，房屋稅的課徵基礎是「房屋現值」，而基隆市的房屋現值，是依據市不動產評價委員會所訂的房屋標準價格來計算，建築物樓層越高、結構越新穎、使用的建材等級越高，標準單價就會越高，因此即便坪數小，稅額仍可能較高。

以傳統五層樓公寓為例，由於樓層低、建材老舊、設施單純，標準單價本來就低，加上這類建築的住戶只需分攤樓梯、走道等少量公共空間，因此房屋稅相對較輕。

相較之下，現在的高樓大廈雖然坪數精省，但因建築總樓層高、設有電梯、地下停車場、健身房等公共設施，每戶需分攤的面積就更多，稅基也隨之拉高；此外，這些新大樓通常採鋼筋混凝土或SRC等高價建材，結構評價較高，也會讓標準單價水漲船高。

稅務局表示，當民眾發現住在新建大樓的房屋稅明顯高於老屋時，並非計算有誤，而是反映實際評價標準與稅制邏輯，若對稅額有疑問，也可向地方稅務局查詢課稅明細，進一步了解房屋稅的構成方式。