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網購紅利折抵 留意發票規定

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

愈來愈多業者透過網購平台銷售商品，財政部高雄國稅局提醒，業者開立發票時應留意相關規定，民眾若以平台紅利點數折抵時，業者應先以折扣後金額為銷售額，開立發票給消費者，之後收到平台撥付折抵款項時，再開立發票給平台業者。

電子商務發達，不少店家加入網購平台或商城來販售商品，希望透過平台聯合促銷活動、現金積點等方式吸引買氣。

高雄國稅局表示，消費者在網購平台購買商品，使用網購平台給予紅利點數或抵用券折抵部分商品款項時，因為營業人已確定給予消費者折抵，因此應按原售價開立統一發票，並在發票備註欄註明折抵金額，銷售額合計欄則是以實收金額（折抵後金額）填列。後續收取平台撥付折抵款項時，再依折抵金額開立發票給平台業者。

消費 紅利點數 網購

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