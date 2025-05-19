今年前四月稅收挹注長照基金 大減15%

稅收表現略遜於預算數，據財政部統計，今年前四月稅收挹注長照基金231億元，年減15.3％，占累計分配預算數比率為88.4％，除了菸稅微增之外，房地合一稅、遺產稅、贈與稅都出現雙位數年減。

長照基金主要由《長期照顧服務法》授權，從2017年成立開始，基金財源包含遺贈稅、菸稅、菸品健康福利捐、捐贈收入、基金孳息收入、房地合一稅及政府預算撥充。

長照基金來自稅收的財源共四項稅目，包括遺產稅、贈與稅調整為三級累進稅率所增加的收入、菸稅調漲後所增加的收入，以及房地合一稅扣除中央統籌分配、撥入住宅基金後的餘額。今年度預算數為1,060億元，與前一年度相比，增加35.7％。

前四月稅收挹注長照基金情形 圖／經濟日報提供

稅收財源方面，今年前四月撥入長照基金稅收共231億元，與去年同期相比減少42億元、年減15.3％。其中房地合一稅雖仍為長照基金最主要稅收財源，但今年累計貢獻為104億元，與前一年度減少29.6億元，年減22.1％。

央行祭出第七波信用管制，房貸資金緊縮，再加上近期不動產市場受到美國關稅政策的衝擊、股匯市震盪影響民眾購屋意願，導致房市轉淡。今年以來更受到高基期影響，房地合一稅不僅成長趨緩，4月更出現雙位數的負成長、年減16.3％，連帶影響到長照基金。

長照基金前四月來自菸稅占比第二，共挹注89億元，仍是各稅源中唯一成長，年增0.1％；遺產稅撥入28億元，年減23.6％；贈與稅則有9.6億元，年減26.7％。

另，房地合一稅2016年上路後，2024年調整分配方式，在扣除統籌分配稅款後，稅課收入將用於住宅政策及長期照顧服務支出之分配，由行政院視各該用途業務需求及財務狀況統籌調配，任一用途獲配金額，不得低於10％。

住宅基金2024年預算數為48億元、2025年179億元，增加2.7倍。前四月已撥入住宅基金26億元、年增75.3％，占今年度預算數14.6％。