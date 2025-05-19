新聞中的法律／傳承財產 善用信託

高齡者年紀愈高、愈傾向提早透過逐步贈與來傳承財產，但生前贈與潛藏不少法律問題，最有效解決方式並非在爭議發生後，尋求困難重重的撤銷贈與訴訟，而是在規劃傳承之初就先運用信託制度，做好終老需求規劃。

從財政部統計發現，65歲以上申報贈與稅的高齡納稅人逐年遞增，去年為9.6萬人，占全體贈與人約五成，若以整體高齡人口來看，高齡贈與人占整體高齡人口約2.1％，也就是平均每百名高齡者約有兩人申報贈與稅，比率也隨年齡增長而提升。

愈來愈多人選擇用生前贈與來處理財產傳承，主因贈與稅的財產估值方式較低，再加上有每年免稅額（自2022年起為新台幣244萬元）優惠，讓不少高齡者會運用免稅額與較低的稅率級距在生前逐年贈與，以大幅降低稅負。

近年民眾對於生前贈與的稅務優惠日漸熟悉，但事實上伴隨而來的法律問題與後遺症也不少，關鍵原因源自於「贈與人將財產的所有權及控制權提早移轉給受贈人」，導致自己喪失財產控制權與權益保障，受贈人行為不如預期、未盡扶養義務或不孝，例如受贈子女或其他親屬取得財產後，未依約定或期望照顧贈與人老年生活，甚至出現惡意行為或衝突，例如跟父母翻臉、送往安養院不聞不問，更常見不當處分或揮霍財產，或受贈人遭到詐騙。

當這些最壞的情況發生時，長輩試圖透過法律途徑索回財產，會面臨許多困難，導致生前贈與常衍生家庭糾紛與法律風險。事後補救主要是撤銷贈與，根據民法，若受贈人有故意侵害、未履行照顧義務或違反贈與負擔等情形，贈與人均可撤銷贈與，但實務上面臨舉證困難、訴訟費高昂、程序曠日廢時等挑戰，甚至官司期間受贈人極易脫產或處分資產，大幅降低追回財產的成功率，即使想聲請假扣押或假處分，也會面臨無力提供高額擔保金的障礙。

較佳方式是事前運用法律工具規劃避免事後纏訟。房地使用借名登記雖可維持控制權，但在稅務上未必具節稅效果，相較之下，「信託制度」提供了更穩固的保障，贈與人可透過信託契約將財產交由受託人管理，同時保留實質控制權與收益權。

信託可明定財產用途與照顧義務、防止資產被隨意處分，並設置信託監察人負責監督受託人執行義務，若受託人未履行時，監察人可行使權力，甚至提起訴訟；此外，信託具高度規劃彈性，可依個人資產狀況、家庭關係及期望目標需求量身訂做、審慎設計內容，並考量監察人與受託人變更可能性。

信託制度將稅務優勢與財產控制、風險避免、確保照護等各種目的結合，提供一個更全面和彈性的解決方案。實務上，大眾目前仍對信託了解不深，且心理上仍傾向將財產牢握手中，所以未普及採用。面對少子化與高齡化社會，長輩若是要妥善達到資產傳承與安養善終等目的，建議可更積極考慮信託制度。（本文由聯誠國際法律事務所主持律師吳俊達口述，記者邱琮皓整理）