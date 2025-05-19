聽新聞
0:00 / 0:00

新聞中的法律／傳承財產 善用信託

經濟日報／ 吳俊達

高齡者年紀愈高、愈傾向提早透過逐步贈與來傳承財產，但生前贈與潛藏不少法律問題，最有效解決方式並非在爭議發生後，尋求困難重重的撤銷贈與訴訟，而是在規劃傳承之初就先運用信託制度，做好終老需求規劃。

從財政部統計發現，65歲以上申報贈與稅的高齡納稅人逐年遞增，去年為9.6萬人，占全體贈與人約五成，若以整體高齡人口來看，高齡贈與人占整體高齡人口約2.1％，也就是平均每百名高齡者約有兩人申報贈與稅，比率也隨年齡增長而提升。

愈來愈多人選擇用生前贈與來處理財產傳承，主因贈與稅的財產估值方式較低，再加上有每年免稅額（自2022年起為新台幣244萬元）優惠，讓不少高齡者會運用免稅額與較低的稅率級距在生前逐年贈與，以大幅降低稅負。

近年民眾對於生前贈與的稅務優惠日漸熟悉，但事實上伴隨而來的法律問題與後遺症也不少，關鍵原因源自於「贈與人將財產的所有權及控制權提早移轉給受贈人」，導致自己喪失財產控制權與權益保障，受贈人行為不如預期、未盡扶養義務或不孝，例如受贈子女或其他親屬取得財產後，未依約定或期望照顧贈與人老年生活，甚至出現惡意行為或衝突，例如跟父母翻臉、送往安養院不聞不問，更常見不當處分或揮霍財產，或受贈人遭到詐騙。

當這些最壞的情況發生時，長輩試圖透過法律途徑索回財產，會面臨許多困難，導致生前贈與常衍生家庭糾紛與法律風險。事後補救主要是撤銷贈與，根據民法，若受贈人有故意侵害、未履行照顧義務或違反贈與負擔等情形，贈與人均可撤銷贈與，但實務上面臨舉證困難、訴訟費高昂、程序曠日廢時等挑戰，甚至官司期間受贈人極易脫產或處分資產，大幅降低追回財產的成功率，即使想聲請假扣押或假處分，也會面臨無力提供高額擔保金的障礙。

較佳方式是事前運用法律工具規劃避免事後纏訟。房地使用借名登記雖可維持控制權，但在稅務上未必具節稅效果，相較之下，「信託制度」提供了更穩固的保障，贈與人可透過信託契約將財產交由受託人管理，同時保留實質控制權與收益權。

信託可明定財產用途與照顧義務、防止資產被隨意處分，並設置信託監察人負責監督受託人執行義務，若受託人未履行時，監察人可行使權力，甚至提起訴訟；此外，信託具高度規劃彈性，可依個人資產狀況、家庭關係及期望目標需求量身訂做、審慎設計內容，並考量監察人與受託人變更可能性。

信託制度將稅務優勢與財產控制、風險避免、確保照護等各種目的結合，提供一個更全面和彈性的解決方案。實務上，大眾目前仍對信託了解不深，且心理上仍傾向將財產牢握手中，所以未普及採用。面對少子化與高齡化社會，長輩若是要妥善達到資產傳承與安養善終等目的，建議可更積極考慮信託制度。（本文由聯誠國際法律事務所主持律師吳俊達口述，記者邱琮皓整理）

免稅額 贈與稅

延伸閱讀

境外基金也能換現金？星展推外幣信託質借台幣貸款

75歲男月領4萬、擁600萬存款「無家可歸流落漫畫店」他嘆：僅靠錢無法安享老年

信託安養未雨綢繆 三堂安老必修課

三中案唯一有罪 法官今裁定蔡正元須戴電子腳環科技監控

相關新聞

今年前四月稅收挹注長照基金 大減15%

稅收表現略遜於預算數，據財政部統計，今年前四月稅收挹注長照基金231億元，年減15.3％，占累計分配預算數比率為88.4...

新聞中的法律／傳承財產 善用信託

高齡者年紀愈高、愈傾向提早透過逐步贈與來傳承財產，但生前贈與潛藏不少法律問題，最有效解決方式並非在爭議發生後，尋求困難重...

網購紅利折抵 留意發票規定

愈來愈多業者透過網購平台銷售商品，財政部高雄國稅局提醒，業者開立發票時應留意相關規定，民眾若以平台紅利點數折抵時，業者應...

3戶以內門牌打通自住 新北財政局：可適用自住稅率

房屋稅2.0上路，民眾霧煞煞，新北市議員王威元昨天質詢提問，部分民眾關心兩戶甚至三戶相鄰住宅打通合併後，是否需要每戶都設...

快看稅單！獨立車位遭課非自住房屋稅 新北有9千件

房屋稅2.0新制今年開徵，全台傳出不少民眾自住房屋被錯列為「非自住」，導致房屋稅暴漲。新北財政局昨說，有民眾因有單獨權狀...

報稅不踩雷！四大常見錯誤、補救辦法 看這篇幫你搞懂

因應美國對台「對等關稅」措施可能對我國經濟造成衝擊，財政部將今年綜合所得稅結算申報期限，自原本5月底展延至6月30日止。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。