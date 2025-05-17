3戶以內門牌打通自住 新北財政局：可適用自住稅率

房屋稅2.0上路，民眾霧煞煞，新北市議員王威元昨天質詢提問，部分民眾關心兩戶甚至三戶相鄰住宅打通合併後，是否需要每戶都設立戶籍才能享受自住房屋稅率優惠。財政局長陳榮貴指出，只要合併使用的住宅當中，有任一戶完成戶籍登記、符合自住條件，即有資格申請自住房屋稅率，但合併後房屋仍分別計算戶數，合併後持有總戶數3戶以內，全數享受自住房屋稅率，若超過3戶，則以3戶為上限計算戶數。

王威元指出，相鄰兩戶房屋打通或合併使用的情形算是普遍，只要納稅義務人或其配偶、直系親屬於其中一戶完成戶籍登記，且無出租或營業情形，則所有合併住宅即有資格申請自住房屋稅率。

不過王威元說，可在其中一戶設置戶籍，但這些合併住宅在房屋戶數認定上仍各自分別計算。如持有合併後的住宅總戶數在3戶（含）以內，均可全數適用自住房屋稅率；超過3戶時，則以3戶為上限，只有3戶可享有自住房屋稅率。

王威元提醒，由於「自住房屋」的認定方式有所放寬，若民眾有將房屋打通或相鄰門戶合併使用的狀況，可留意是否符合放寬後的規定，並把握機會申請自住優惠稅率。

王威元也提供相關認定實例，3戶合併中，若所有合併使用的相鄰住宅共3戶，則合併後持有戶數為3戶，只要於其中1戶設戶籍，3戶均可適用自住房屋稅率。

不過4戶合併，若合併使用的住宅達4戶，則持有戶數為4戶，由於超出3戶上限，只能擇其中3戶享有自住房屋稅率，其餘1戶須按非自住房屋稅率課徵。

另有他處自住房，假設納稅人（本人、配偶或未成年子女）在其他地點另有1戶自住房屋，且同時擁有相鄰打通的2戶住宅，則需於合併住宅的一戶及另一處房屋各自完成戶籍登記。這時合併住宅計2戶，加上另1戶，共計3戶，不超過上限，三者均可全數適用自住房屋稅率。