快看稅單！獨立車位遭課非自住房屋稅 新北有9千件

房屋稅2.0新制今年開徵，全台傳出不少民眾自住房屋被錯列為「非自住」，導致房屋稅暴漲。新北財政局昨說，有民眾因有單獨權狀的獨立車位，被課非自住房屋稅，新北共約9千多件，中央函示適用自住稅率，將提醒民眾加速申報。

財政局長陳榮貴昨在議會專案報告說，房屋稅2.0上路後，目前洽詢案件中最多是「舊制為自住房屋」未在今年3月24日以前設立戶籍，其次是「舊制為非自住房屋」及「去年7月1日以後新取得之房屋」未於今年3月24日以前設立戶籍或未申報，還有「出租房屋未於今年3月24日以前申報」。

其中因財政部系統勾稽問題，導致已設立戶籍的自住房屋被歸類為非自住房屋，稅捐處將重新核定稅單，並展延繳納期限，已繳納者也會主動退稅。

議員卓冠廷指，為何北市有5萬多件錯誤稅單，為何新北只有1千多件？陳榮貴說，新北市是直接用財政部系統，台北市是將資料下載到他們的系統，產生BUG，才會有數字上差異。

陳榮貴表示，民眾反映同一社區內有自住房屋及領有單獨權狀停車位，因停車位被列為非自住房屋，目前統計約影響9千多件，已經補申報2千多件，經地方反映財政部，財政部已函示適用自住稅率，剩下6千多件尚未申報者，稅捐機關將持續宣導民眾補申報。

陳榮貴也說，新制房屋稅認定自住必須以設籍為依據，過去舊制按自住卻尚未設籍者原有23.5萬戶，經過市府輔導已設籍7.05萬戶，剩餘16.45萬戶尚未涉及部分，近期也輔導2萬戶完成，剩餘戶數尚未申報，到底有沒有符合自住資格，稅捐機關將持續宣導。

議員陳家琪指，近期民眾擠爆戶政事務所要遷戶籍，避免被課非自助稅率，在戶政機關就應該主動問民眾是否申請自住稅率，主動通報稅務機關，才能更加便民。