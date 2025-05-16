報稅不踩雷！四大常見錯誤、補救辦法 看這篇幫你搞懂

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經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
今年綜合所得稅結算申報期限展延至6月30日止。聯合報系資料照片
今年綜合所得稅結算申報期限展延至6月30日止。聯合報系資料照片

因應美國對台「對等關稅」措施可能對我國經濟造成衝擊，財政部將今年綜合所得稅結算申報期限，自原本5月底展延至6月30日止。財政部台北國稅局提醒，民眾可把握展延期間，並整理出報稅過程中最常見的四大誤區，避免因填報不實而遭補稅甚至挨罰。

首先，免稅額搞錯，常見「認親」誤區，國稅局說明，每人免稅額為9.7萬元，年滿70歲的直系尊親屬（如父母、祖父母）免稅額則提高為14.55萬元；不過若申報的是年滿70歲的兄弟姊妹、叔伯舅等旁系親屬，就不能適用提高後的金額，仍以9.7萬元計算。

國稅局提醒，也有人誤將年滿18歲、未在學或待業的子女列為受扶養親屬，但只要具謀生能力，就不符扶養條件。

第二，所得申報錯誤，憑單別亂改，國稅局指出，報稅人常在申報時誤刪或更改系統自動帶入的所得資料，如對資料有疑問，應洽發單單位確認，也有人漏報房租收入、私人借貸利息、海外所得、大陸地區基金或股票獲利等隱性收入來源，這些都屬應報項目。

第三，扣除額申報不當，最常誤報捐款、保險與醫療費，國稅局解釋，捐贈扣除額不能包括點光明燈、安太歲等對價性質支出；保險費扣除額限於直系親屬，且人身保險須同為一個申報戶；醫療費不得列報醫美、坐月子中心、看護費及住院餐費，且已獲保險理賠的部分須扣除後申報；購屋借款利息不能列報消費貸或修繕貸，亦須設籍在該房且不能出租或營業使用；教育學費特別扣除僅限本人子女，不能申報兄弟姊妹的學費支出。

第四種則是最冤枉的，以為申報成功，其實根本沒完成，國稅局指出，使用手機或線上版報稅系統者，僅產出稅額估算表並不代表完成申報，務必完成資料上傳並確認顯示「申報完成」或「上傳申報成功」，才算報稅成功，記得列印或下載留存收執聯。

國稅局強調，若收到稅額試算通知書並無異議，仍須完成繳稅或回復確認才算完成申報，千萬別以為不處理也沒關係。

若民眾發現自己誤踩上面四大雷區，國稅局提醒，若在申報期間發現錯誤，網路申報者可直接上傳更正後資料，紙本或二維條碼申報者則須重填並寄回稽徵機關；若已逾期，則不論採哪種方式，皆需以書面向戶籍所在地稅局辦理更正。

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