勞動部提醒：自願提繳勞工退休金 免計所得課稅

有個聰明節稅的好方法，只要自願提繳勞工退休金，免計所得課稅。勞動部16日提醒，一年一度個人綜合所得稅報稅期間來臨，勞工如在113年有自願提繳退休金，今年5月至6月在申報113年度綜合所得稅時，扣繳憑單薪資總額可扣除已自願提繳勞工退休金金額。

勞動部說明，依《勞工退休金條例》第14條規定，勞工、受委任工作者、實際從事勞動之雇主及自營作業者，得在每月工資、執行業務所得6％範圍內自願提繳退休金，不計入提繳年度薪資所得、執行業務收入課稅。

勞動部提到，參加自願提繳退休金除享有稅賦優惠，每年也可參與投資收益分配，請領退休金時享有最低保證收益，節稅的同時還可以累積退休儲蓄，讓老年退休經濟生活多一層保障。

勞動部也說，如果為勞工身分自願提繳退休金者，雇主應於填報「各類所得扣繳暨免扣繳憑單」時，將勞工自願提繳退休金金額填報於「依勞退條例自願提繳之金額」欄位，並將給付總額欄位扣除自願提繳金額，勞工於報稅時，毋須再重複扣除一次。

勞動部提醒，如發現有未扣除自願提繳金額或金額有誤，請儘速洽事業單位向各所轄國稅局分局或稽徵所申請更正，以維護自身權益。

勞動部表示，勞工如有自願提繳退休金之意願，可向雇主表示，透過雇主向勞工保險局申報，並可由雇主代為向勞工保險局繳納自提金額，快速又便利。參加自願提繳退休金除享有稅賦優惠，每年也可參與投資收益分配，請領退休金時享有最低保證收益，節稅的同時還可以累積退休儲蓄，讓老年退休經濟生活多一層保障。