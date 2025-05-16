賣地送小孩千萬現金省贈與稅 專家：這樣做才不會「加倍奉還」

父母直接送房，因需過戶，一定得申報贈與稅，如果送現金，則超過免稅額才需申報，因此不少人先賣掉房子，再給小孩現金，即使超過免稅額也沒申報，認為只要沒查到就沒事。

不過，資深地政士鄭文在提醒，現在沒有問題，不代表未來沒有問題，一旦被查到，就得加倍奉還。

最近就有一位父親，把名下土地賣掉後，拿到約一千萬，找上他們協助將現金贈與小孩。

他建議採用夫妻逐年贈與方式將現金移轉給小孩，即先將其中500萬元贈與給配偶，再利用夫妻兩人每年各244萬元的免稅額，贈與給小孩，只要不到3年的時間，就可以完成贈與。

但是這位父親覺得麻煩，並以朋友售屋後現金贈與給小孩為例，朋友一次贈與，到目前也沒事。

鄭文在表示，現在沒事，不代表以後都沒事。依稅捐稽徵法第21條的規定：依法應由納稅義務人申報繳納之稅捐，已在規定期間內申報，且無故意以詐欺或其他不正當方法逃漏稅捐者，其核課期間為5年。

另外，未於規定期間內申報，或故意以詐欺或其他不正當方法逃漏稅捐者，其核課期間為7年。也就是7年內隨時有被補徵的可能。

其中核課5年的，如房屋稅或是地價稅；至於核課7年的，則是應該申報的贈與稅或是遺產稅等。

如果該申報而未申報，依照遺產及贈與稅法第46條規定，納稅義務人有故意以詐欺或其他不正當方法，逃漏遺產稅或贈與稅者，除依繼承或贈與發生年度稅率重行核計補徵外，並應處以所漏稅額一倍至三倍之罰鍰。

鄭文在表示，吃緊弄破碗，7年的核課期間是漫漫長路，逃漏贈與稅被查到，將會被要求「加倍奉還」，節稅的方法很多，逃稅的方法則不可取。